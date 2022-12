PGIM Investments nomina l’ Head of International Distribution

Condividi

LONDRA, 6 dicembre 2022 – PGIM Investments ha ulteriormente rafforzato la propria attività internazionale con la nomina di Matt Shafer come Head of International Distribution, a partire dal 1° dicembre 2022. Basato a Londra, Matt risponde a Stuart Parker, Presidente e CEO di PGIM Investments. Matt proviene da BNY Mellon Investment Management e, in precedenza, ha lavorato per Natixis Investment Managers.

PGIM Investments è la divisione che si occupa della distribuzione dei fondi di PGIM, il business di gestione patrimoniale globale con 1.200 miliardi di dollari* in gestione di Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), con sede negli Stati Uniti.

In questo ruolo di nuova creazione, Matt guida gli ambiziosi piani di crescita di PGIM Investments nei mercati, wholesale e retail, esclusi gli Stati Uniti. La sua attenzione si concentra sull’ampliamento e l’approfondimento delle relazioni di PGIM Investments con banche private, gestori patrimoniali indipendenti, fondo di fondi, family office e altri distributori. Ha in capo la supervisione esecutiva della strategia di distribuzione internazionale, lavorando a stretto contatto con le altre affiliate di PGIM per identificare le opportunità volte a offrire soluzioni innovative e interessanti ai clienti internazionali.

“La crescita della nostra piattaforma internazionale è un obiettivo fondamentale per PGIM, e siamo lieti che Matt si sia unito a noi per guidare la nostra strategia di distribuzione degli intermediari in Europa, Asia Pacifico e America Latina. La ricchezza dell’esperienza e delle competenze di Matt nel settore della gestione patrimoniale sarà parte integrante della nostra prossima fase di crescita, mentre continuiamo a investire nei nostri team internazionali, e ad ampliare la nostra gamma di prodotti e competenze”, afferma Stuart Parker, Presidente e CEO di PGIM Investments.

PGIM Investments ha ampliato in modo significativo la sua presenza in Europa e in Asia con otto uffici a Londra, Amsterdam, Dublino, Francoforte, Milano, Zurigo, Hong Kong e Singapore. Offre competenze d’investimento leader in tutte le principali asset class gestite dalle affiliate specializzate e indipendenti di PGIM, tra cui PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, PGIM Private Capital, Jennison Associates, PGIM Wadhwani e PGIM Quantitative Solutions. Attraverso veicoli di fondi registrati in 18 Paesi, gli investitori possono ottenere un’esposizione a strategie attive long-only a reddito fisso, azionarie fondamentali e quantitative. PGIM Investments ha anche un’offerta di investimenti alternativi di spicco nei settori immobiliare, del capitale privato e delle alternative liquide.

Matt Shafer, Head of International Distribution di PGIM Investments, aggiunge: “PGIM Investments ha una posizione unica e solida che offre competenze di investimento a gestione attiva e ad alta convinzione in una moltitudine di asset class, sviluppate per soddisfare le esigenze degli investitori di oggi. Entro a far parte dell’azienda in un momento estremamente stimolante e non vedo l’ora di collaborare con clienti e prospect per offrire loro una proposta convincente di prodotti di alta qualità nell’ambito degli alternative, del reddito fisso e delle strategie azionarie.”