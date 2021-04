NINFEA / “Rumore e deserto”è il nuovo brano che anticipa l’album “Ri-Evoluzione” previsto per il 7 maggio

NINFEA / Un nuovo brano, “Rumore e deserto” anticipa l’uscita del disco “Ri-evoluzione”.

S’intitola “Rumore e Deserto” il nuovo singolo della rock band NINFEA: si tratta del secondo brano, dopo “Sono Virtuale”, ad anticipare l’album “Ri-evoluzione” previsto per il 7 Maggio 2021 (Vrec/Audioglobe) realizzato con il contributo di Puglia Sounds Record.

La canzone conferma la potenza del suono di ispirazione grunge del trio, enfatizzato dalla produzione di Max Zanotti (Alteria,Deasonika, Casablanca): sempre taglienti i testi scritti dal frontman Alessio Ligorio. Il disco nel suo intero è un concept album sulla involuzione umana nei rapporti con gli altri: un’involuzione mediata dalla tecnologia dei social e sulla necessaria rivoluzione emotiva.In “Rumore e deserto” si contrappone il frastuono dei social con il deserto che si crea intorno alla persona una volta spento il dispositivo.

Il brano è supportato da un lyrics video realizzato dal bassista della band Alessandro Martina. Il singolo, come ’intero album, è stato registrato e mixato da Diego Cipriano, presso l’HC Music Lab studio (Grottaglie-TA)

BIOGRAFIA / La band composta da Alessio Ligorio (Chitarra/voce), Francesco Lanzo (batteria) e Alessandro Martina (basso), nasce nel 2001 con il nome di Glimpse. Nel 2004 prendono il nome di Ninfea abbracciando la lingua italiana. Nello stesso anno esce il primo singolo “Magica” prodotto da Fulvio Carotti e nel 2006 danno alla luce il primo EP ufficiale “Non Oltre…”. Sotto etichetta Killerpool/Goodfellas pubblicano il disco d’esordio “ADE” nel 2011. La band suona per tutta la nazione e tra un tour e l’altro, partecipa a diversi Festival di rilievo dividendo il palco con artisti come: Marlene Kuntz, Zen Circus, Marla Singer, RumoreRosa, Ronin. Successivamente, firmano con Vrec/Audioglobe per il secondo album in studio: ”Superstite” da cui sono estratti i singoli “Veleno di seta” e “Arida illusione”. Parte il “Superstite Tour” dove la band condivide il palco anche con Lacuna Coil e Pino Scotto. Il nuovo album intitolato “Ri-Evoluzione” è prodotto da Max Zanotti con la partecipazione straordinaria proprio di Pino Scotto è uscita a Maggio 2021. L’album “Rievoluzione” rientra nella programmazione Puglia Sounds Records 2020/2021 – Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro.

