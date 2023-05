MONNALISA: esce oggi il nuovo singolo “BORDEAUX”

Condividi

Dal 16 maggio 2023 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Bordeaux” (Maionese Project), il nuovo singolo di Monnalisa.

“Bordeaux” è un singolo nato per prendere sicurezza di se stessi e avere la forza di sbattere contro i muri per viversi il dolore così come l’amore a pieno. Questo perché prendere la vita in mano e rischiare per ciò che ami è l’unica cosa che ti può portare a ciò che ti rende felice.

Da un semplice provino si è arrivati alla stesura di un brano prodotto in studio con un arrangiamento che si ispira a melodie e suoni contemporanei. Il brano parla di un amore passionale che non si arrende davanti alle difficoltà e va oltre ogni ostacolo.



Commenta l’artista a proposito del brano: “In questo brano si riflettono le sfumature della mia personalità: la timidezza che traspare dal titolo stesso e la tenacia nello sfidare la sorte per raggiungere i propri obiettivi”.

Biografia

Monnalisa, all’anagrafe Marianna, è un’artista salentina classe 2003.

La passione per la musica e per l’arte la portano a muovere i primi passi già da bambina cantando tra laboratori e scuole di musica. Oggi, dopo tanto lavoro di preparazione, con un pianoforte o una chitarra tra le mani compone melodie e testi dando vita al proprio progetto cantautorale.

A luglio 2022 pubblica su Spotify la sua prima cover “Ma che freddo fa” ottenendo più di 20000 streams. È in questo periodo che nasce “Bordeaux”, brano inedito scritto in collaborazione con Greta Portacci e Matteo Tornesello, prodotto da Matteo Tornesello per Sound Quark Studio, la cui uscita sulle piattaforme di streaming digitale é prevista per il 16 Maggio 2023.

