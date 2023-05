Carenza amoxicillina. Mandelli (FOFI): Problema serio che mette a rischio appropriatezza.

Condividi

Farmacisti impegnati a monitorare carenze e supportare i cittadini

“La carenza di farmaci a base di amoxicillina continua ad essere una realtà diffusa e preoccupante nel nostro Paese, come nel resto d’Europa. Trattandosi di un antibiotico particolarmente indicato per il trattamento delle infezioni respiratorie più comuni, soprattutto nei bambini, è facile intuire il disagio che stanno vivendo i genitori per le difficoltà a reperire il medicinale in farmacia”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), Andrea Mandelli, intervenendo questo pomeriggio nel programma di approfondimento del TG 4 “Diario del Giorno”.

“Dalla primavera scorsa – ha aggiunto Mandelli – la Federazione ha allertato il sistema sulla crescente indisponibilità di diverse categorie di medicinali e sul rischio concreto di arrivare a situazioni di grande criticità come quella che stiamo vivendo con l’amoxicillina, acuitasi nelle ultime settimane a causa di un aumento del 50% delle infezioni da streptococco e di scarlattina, soprattutto tra bambini e ragazzi. A ciò si sommano le ormai note difficoltà di approvvigionamento sia del principio attivo necessario alla produzione del farmaco, sia delle materie prime per il confezionamento, come diretta conseguenza dell’epidemia di Covid e dell’attuale scenario geopolitico. In mancanza del principio attivo, aumenta anche l’indisponibilità dei medicinali equivalenti, che determina la necessità di ricorrere ad antibiotici alternativi, meno appropriati”.

“I farmacisti di comunità, dal loro osservatorio privilegiato di sentinelle del territorio, continuano ad essere in prima linea per monitorare le carenze e supportare i cittadini qualora il medicinale richiesto risulti indisponibile. C’è grande consapevolezza della serietà del problema, che porteremo nella riunione del Tavolo tecnico convocato da Aifa per la prossima settimana”, ha concluso il presidente FOFI.