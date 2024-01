Fuori il video di “Castello di sabbia” il nuovo singolo di Alice Stocchino

Condividi

Fuori il video di “Castello di sabbia” il nuovo singolo inedito di Alice Stocchino, prodotto da Hoop Music, già in radio e in digitale.

«”Castello di sabbia” come nei sogni rappresenta la paura di non riuscire a portare a termine i propri progetti e quindi la paura che crolli tutto da un momento all’altro. Questa paura però è determinata soprattutto dalle proprie insicurezze, perché il castello rappresenta, per come l’ho immaginato – afferma Alice Stocchino – ognuno di noi, la nostra realizzazione personale, che a causa delle insicurezze, rappresentate dalla sabbia (che possono essere diverse per ognuno di noi, scelte di vita o sfide affrontate o persone conosciute), non permettono di trasformare il castello in qualcosa di più stabile e solido.»

Qui il video: https://youtu.be/4blc-_Pa5mc

Il video, diretto da Giulia Uda, è stato girato a Bracciano sulla spiaggia di Anguillara, luogo principale pensato per creare un’associazione con la sabbia e perché Bracciano è il paese che Alice Stocchino ha frequentato durante tutta l’infanzia e l’adolescenza. Bracciano e il suo lago costituiscono un pezzo significativo della sua identità. Al video hanno preso parte la ballerina Benedetta Siesto e le attrici Sara Pezzotti, Valentina Di Iulio e Irene Pratesi.

Alice Stocchino, romana, cantautrice e bassista, da sempre appassionata di musica Rock e Metal. Nasce in una famiglia di musicisti e la musica ha sempre fatto parte della sua vita, da Mozart e Beethoven, ai Queen e i Pink Floyd. Inizia a 6 anni a cantare e giocare con la scrittura di brani inediti. Studia il pianoforte a 10 anni e poi il basso a 14. Nei suoi pezzi, dalla vena rock, inserisce emozioni, storie e pensieri che la accompagnano lungo il suo percorso e nella maggior parte dei brani, un po’ di quella nota del genere fantasy, che l’ha sempre affascinata, per potersi raccontare ed esprimere. Diplomata al Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano, all’indirizzo linguistico, è iscritta a Sociologia all’Università degli studi La Sapienza. La sua attività artistica inizia nel 2015, quando inizia a cantare suonando il basso in una band tutta al femminile Le Töm-te, nei locali più importanti di Roma come la Locanda Blues e il CrossRoads, e per ben tre anni consecutivi è ospite in Francia al Festival della Musica a Châtenay-Malabry, con brani inediti. Nel 2019, sempre con la band, arriva alle semifinali di Sanremo Rock. Nell’estate 2018 è invitata ad uno stage in Giappone, a Niigata, in rappresentanza dell’Italia, con “Bambino” brano interamente scritto e composto da lei. Nello stesso anno, come cantante/attrice, è nella compagnia Vegas, recitando nel Macbeth Opera Rock, musical in lingua inglese ed è la bassista turnista de I Dei Degli Olimpo. Nel 2020 suona come bassista accompagnando Alice Clarini al Premio De Andrè, vincendo il prestigioso “Premio Repubblica”. Entra in etichetta alla Hoop Music, partecipa alle audizioni del programma Tali e Quali Show condotto da Carlo Conti su Rai 1 che la sceglie per imitare Antonella Ruggiero. Direttamente da Tali e Quali Show è scritturata come bassista dei Måmaskin la Tribute band ufficiale dei Måneskin. Il 10 gennaio 2023 ha pubblicato “Guardami” e sempre su etichetta Hoop Music “Bevi” seguito da “Squame” e a luglio da “Cuore di ghiaccio”, il 10 ottobre “Tu” e per chiudere l’anno arriva “Castello di sabbia”.

Alice Stocchino su: Instagram | Facebook