E’ in radio il nuovo singolo di Lisa Orefice “Vicinissimo”

Condividi

Si intitola “Vicinissimo” il nuovo singolo dell’artista Lisa Orefice dal 9 dicembre in radio e su tutte le principali piattaforme digitali.

Lo stile di Lisa è da sempre ispirato in particolar modo alla musica leggera italiana (ma anche al pop internazionale), ed in questo brano melodico, dove si parla di amore, ritroviamo gli elementi caratterizzanti di questo genere. Gli autori del brano sono Remo Elia e Luca Sala per la produzione dell’etichetta discografica “La Mia Song”.

A segnare il primo passo importante del percorso artistico di Lisa è stato il fortunato incontro proprio con il noto autore Elia, direttore artistico dell’etichetta “La Mia Song”, che tra i tanti annovera brani interpretati dai Tiromancino, da Carmen Consoli, Ivana Spagna, Luisa Corna, Sal Da Vinci e tanti altri artisti di livello. Il singolo è supportato dal videoclip, che porta la firma del noto regista Nilo Sciarrone, ed è stato girato nella spiaggia di Formia (LT), location perfetta per accompagnare con le immagini del mare ed i primi piani di Lisa la melodia del brano.

D’origine calabrese, Lisa nasce a Offenbach Am Main, città della Germania vicino Francoforte dove trascorrerà i primi anni di vita fino all’età di 24 anni, quando per amore si trasferisce in Italia, creando poi la sua famiglia. Il papà a tre anni gli regalò un microfono, e da quel gesto nacque la curiosità e il primissimo approccio verso il canto che la porterà a 15 anni ad esibirsi per la prima volta sul palco ad una festa per gli immigrati italiani, sempre in Germania. Da quel momento, prenderà dimestichezza e familiarità con le esibizioni dal vivo ed inizia a cantare frequentemente a matrimoni e feste, facendo così apprezzare la musica italiana.

Nonostante il suo trasferimento in Italia e gli impegni familiari, il canto e la musica restano sempre un faro acceso dentro di lei, e nel 2019 riprende a cantare partecipando ad una gara canora in Lombardia; supera le tre fasi di selezione e arriva in finale, esibendosi con il celebre brano “My heart will go on” di Celine Dion che la porta a classificarsi tra i primi dieci concorrenti. Grazie all’apprezzamento del pubblico e ad un ritrovato slancio artistico, Lisa si rimette in gioco e ha voglia di farsi conoscere sempre più attraverso la sua voce, perché come afferma in un suo motto e frase preferita “Quando canto non sono sulla terra!”, ma si sente in un’altra dimensione, dove tutto è emozione!