Dani Alves arrestato per abuso sessuale

Barcellona 20 gennaio 2023 – Il calciatore della nazionale brasiliana Dani Alves, 39 anni, è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali in una discoteca di Barcellona a fine dicembre.

Lo ha riferito la polizia catalana alla stampa. Alves -si legge su Mundo Deportivo- si è consegnato ai Mossos d’Esquadra, prima di essere portato in tribunale.

La donna che lo ha denunciato ha detto che il giocatore l’ha toccata nelle parti intime senza il suo consenso. Lei ha subito avvertito la security, che ha allertato i Mossos.

Alves, che oltre ad aver giocato al Barcellona, ha indossato anche le maglio di Juventus e Paris Saint-Germain, ha negato qualsiasi addebito in un’intervista al canale televisivo spagnolo Antena 3 dove ha detto, tra l’altro: “Vorrei negare tutto”.. “Ero lì, in quella location, con più persone, a divertirmi. Tutti sanno che amo ballare. Divertirmi, ma senza invadere lo spazio degli altri”. “Mi dispiace molto, ma non so chi sia quella signorina, non so chi sia, non l’ho mai vista in vita mia.”