Crociere: Un Epico Giro per la Manica e le Capitali del Nord Europa

Le crociere rappresentano una delle modalità di viaggio più affascinanti per esplorare il mondo, e MSC Crociere, il terzo gruppo crocieristico al mondo, propone un itinerario epico alla scoperta della Manica e delle affascinanti capitali del Nord Europa a bordo della sua nave MSC Euribia, una nave green che punta a un futuro sostenibile.

Il Canale della Manica, uno dei luoghi storici più affascinanti del Vecchio Continente, è il cuore di questo avventuroso viaggio. Questo canale naturale, lungo circa 560 km e largo in alcuni tratti poco più di 30 km, separa l’isola della Gran Bretagna dall’Europa continentale e collega il Mare del Nord all’Oceano Atlantico. La Manica è stata testimone di molte invasioni e battaglie storiche, tra cui la Conquista normanna (1066), l’Armada spagnola (1588) e lo Sbarco in Normandia (1944). Il suo fascino e la sua storia fanno della Manica un luogo epico da esplorare.

L’itinerario prevede diverse tappe in alcune delle città più belle del mondo, tra cui Le Havre in Francia, Southampton in Regno Unito, Amburgo in Germania, e Rotterdam in Olanda. Queste destinazioni offrono un’ampia varietà di esperienze culturali, artistiche e storiche che renderanno questa crociera un’esperienza indimenticabile.

Le Havre, con la sua architettura contemporanea e uniche forme moderne, è un luogo di pellegrinaggio per gli amanti dell’arte e della storia. Questa città è stata ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale da un singolo architetto, Auguste Perret, e offre un’esperienza unica che combina storia e modernità. Inoltre, è possibile raggiungere Parigi da Le Havre in una comoda escursione.

Southampton, con il suo porto storico e il mix di architettura medievale e strutture moderne, è una destinazione che conserva parte del suo fascino storico. Questa città è un trampolino di lancio per esplorare Londra e i suoi famosi monumenti storici come il Big Ben, l’Abbazia di Westminster e Buckingham Palace.

Amburgo, situata tra il Mare del Nord e il Mar Baltico, affascina per la sua architettura elegante e severa. La città offre una combinazione di palazzi storici e una vita notturna vivace, rendendola una destinazione cosmopolita e ricca. Inoltre, la zona di Speicherstadt, la città magazzino, offre uno scenario unico con strade lastricate e torrette pittoresche.

La crociera include anche una sosta a Bruges, una città medievale ben conservata e una delle destinazioni più popolari del Belgio. La sua architettura storica e i musei di fama mondiale fanno di questa città una tappa imperdibile.

Infine, Rotterdam, nei Paesi Bassi, è una città vibrante con una ricca offerta culturale. Questa città è diventata un centro culturale dopo la devastazione subita durante la Seconda Guerra Mondiale. Un’escursione ad Amsterdam, la Venezia del Nord, offre l’opportunità di esplorare i suoi famosi canali e visitare luoghi di grande interesse come la casa di Anne Frank, il Museo Van Gogh e il Rijksmuseum.

Questa crociera offre un’opportunità unica per esplorare una delle regioni più affascinanti d’Europa a bordo della nuova MSC Euribia, una nave all’avanguardia dal punto di vista energetico e sostenibile. Scoprire la storia e la cultura di queste affascinanti destinazioni sarà un’esperienza straordinaria che lascerà ricordi duraturi.