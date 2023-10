“L’Impero della Natura. Una notte al Parco del Colosseo”: Alla Festa del Cinema di Roma, un Documentario tra Storia e Natura

Condividi

Il cuore di Roma è uno scrigno di storia millenaria, custodito con affetto dai suoi cittadini e ammirato da turisti provenienti da tutto il mondo. Ma quanto sappiamo davvero di quello che si nasconde sotto l’ombra del maestoso Colosseo e delle rovine del Foro Romano? Grazie al documentario “L’Impero della Natura. Una notte al Parco del Colosseo,” scopriremo un aspetto inedito di questo straordinario sito storico, un lato meno conosciuto e altrettanto affascinante: la sua natura.

Il documentario, prodotto da Sky e Brandon Box, è scritto e diretto da Luca Lancise e Marco Gentili. Realizzato in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo, istituto del Ministero della Cultura, questa pellicola offre una prospettiva unica sull’ecosistema che circonda questi maestosi monumenti.

Un’Anteprima alla Festa del Cinema di Roma

La prima presentazione ufficiale del documentario avverrà durante la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il 17 ottobre, nella sezione Proiezioni Speciali, il film sarà proiettato presso la Casa del Cinema a partire dalle 18:30. Questa anteprima offre l’opportunità di scoprire il Parco archeologico del Colosseo da una prospettiva completamente nuova, in una cornice suggestiva e suggestiva.

Il documentario è stato accolto con entusiasmo dalla Direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ha affermato: “Questa pellicola ci ricorda che storia e natura sono intrinsecamente legate e che è nostro dovere proteggerle entrambe per le generazioni future.”

Il Parco del Colosseo, una Realtà Naturale Nascosta

Il documentario ci condurrà in un paesaggio sonoro e monumentale isolato dal caos circostante. Biologi e naturalisti ci porteranno nelle profondità di un ecosistema unico, mettendo in luce le proprie ricerche e offrendo storie di specie animali osservate direttamente sul terreno. Questi spazi e angoli nascosti nel cuore dell’antica Roma raramente sono stati visti in questo modo. Ma non è tutto: il film ci presenta anche i religiosi che abitano gli antichi conventi del colle Palatino, dimostrando che una convivenza armoniosa tra umanità e natura è possibile.

Una Nuova Prospettiva sul Passato e il Presente

Luca Lancise, il regista e scrittore del documentario, spiega la sua visione: “Ho immaginato il cuore archeologico e monumentale di Roma, con il suo enorme valore simbolico, come un pianeta inesplorato costellato dalle vestigia di una civiltà estinta e abitato soltanto da creature, alcune nascoste e persino misteriose, che sopravvivono in un’isola di spazio e tempo al centro della metropoli moderna. Per me, è importante provare sempre a spostare il punto di vista, in questo caso puntando l’attenzione su cose che spesso non vengono viste anche se si trovano in uno dei luoghi più celebri e visitati del mondo.”

Guardando al Futuro

Sebbene il documentario sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, verrà trasmesso in esclusiva su Sky Nature nel 2024 e sarà disponibile in streaming su NOW. Questa opportunità unica di scoprire l’Impero della Natura nascosto sotto l’ombra del Colosseo e del Parco del Colosseo è un omaggio alla storia e alla natura che si fondono in una simbiosi unica, e un promemoria dell’importanza di proteggere entrambe per le generazioni future.