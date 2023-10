Condividi

a cura del dr. Giovanni Ghirga

Nel corso del tempo, la maggior parte di noi è diventata troppo familiare con il Covid, il quale è causato dal coronavirus SARS-CoV-2. Sebbene il virus si sia evoluto dagli inizi della pandemia, il modo in cui si diffonde e i sintomi che causa sono in gran parte rimasti gli stessi.

Sintomi

I sintomi più comuni del Covid sono mal di gola, congestione, affaticamento, febbre e tosse, i quali possono rendere difficile distinguerlo da altri virus respiratori.

I test rapidi sono ancora il modo più semplice per determinare se si ha il Covid. Se il primo test è negativo, prova a farne un altro dopo 48 ore perché potresti non aver avuto abbastanza virus nel naso inizialmente per far rilevare l’infezione da un test rapido. I test PCR sono più precisi, ma sono più costosi e meno convenienti perché è necessario recarsi presso uno studio medico o una farmacia per farlo.

La maggior parte delle persone si riprende dai sintomi entro una settimana, ma alcune possono avere infezioni prolungate che persistono per settimane o anche svilupparsi in un Covid cronico.

Modalità di diffusione

Il Covid si diffonde attraverso minuscole particelle trasportate dall’aria.

“Ogni volta che fai un respiro, il tuo virus esce dal tuo organismo e, in un certo senso, aspetta nella stanza, le persone possono camminare, inalarlo e infettarsi”, ha commentato il dott. Edward E. Walsh, Professore di Medicina all’Università di Rochester e Capo delle Malattie Infettive al Rochester Polyclinic.

Il virus diffonde anche attraverso goccioline respiratorie più grandi che vengono espulse durante la tosse o gli starnuti. Tuttavia, sembra non diffondersi molto bene attraverso le superfici, quindi contrarre l’infezione toccando un oggetto contaminato e poi toccandosi il viso è meno preoccupante.

Dopo essere stato infettato, ci vogliono dai due ai quattro giorni perché si manifestino i sintomi.

Trattamento

L’assunzione del farmaco antivirale Paxlovid entro i primi cinque giorni dall’infezione può ridurre il rischio di sviluppare una malattia grave. I vaccini sono anche molto efficaci nel prevenire il ricovero in ospedale e la mortalità. Per alleviare sintomi lievi, possono essere utili farmaci da banco contro il raffreddore e l’influenza.

Per quanto tempo si è contagiosi

Le linee guida dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (USA) stabiliscono che le persone possono uscire e stare insieme ad altre persone dopo il quinto giorno di sintomi, a condizione che non abbiano febbre. Tuttavia, dovrebbero continuare ad indossare la mascherina per altri cinque giorni per ridurre al minimo il rischio di diffondere il virus agli altri.

Gli esperti affermano che questo è generalmente un buon consiglio. Nella maggior parte delle persone, “il Covid non è più contagioso nella seconda settimana ma non in tutti”, ha affermato il dottor Stuart Ray, Professore presso la Divisione di Malattie Infettive della Johns Hopkins Medicine.

Ad esempio, se si ha un caso moderato o grave di Covid, con mancanza di respiro o necessità di ricovero in ospedale, è necessario isolarsi per 10 giorni. “Più grave è l’infezione, più prolungata è la contagiosità”, ha affermato il dottor Ray.

Alcune persone continuano a risultare positive ai test rapidi dopo il quinto giorno, ma le ricerche suggeriscono che la maggior parte non è più contagiosa a quel punto perché il virus ha smesso di replicarsi. Per precauzione, è consigliabile seguire le indicazioni del CDC e continuare ad indossare la mascherina in pubblico dal sesto al decimo giorno.

Avvertenze

Il rischio di ricovero in ospedale e di morte per un caso acuto di Covid è diminuito significativamente dall’inizio della pandemia perché quasi tutti hanno ora anticorpi contro il virus, grazie ai vaccini, a un’infezione precedente o a entrambi. Tuttavia, per gli anziani, le persone con patologie preesistenti come malattie cardiache e diabete e le persone immunocompromesse, rimangono alcune preoccupazioni. Vi è anche preoccupazione per le conseguenze sulla salute a lungo termine, tra cui il Covid a lungo termine e le complicazioni cardiovascolari, una volta che l’infezione immediata si sarà risolta.

D. G. Smith. The NYT. Oct. 6, 2023.