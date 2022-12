COMGEST: SUI MERCATI GLOBALI REGNA LA VOLATILITÀ

Condividi

A cura di Alexandre Narboni, Gestore del Comgest Growth Global di Comgest

Ottobre è stato un altro mese volatile per i mercati globali, che hanno subito un calo nella prima parte del mese per poi registrare un forte rimbalzo nella seconda metà. Tra i titoli su cui siamo maggiormente positivi in questo momento figurano Eli Lilly, EssilorLuxottica e Visa.

Cresce l’entusiasmo del mercato per le potenzialità di Mounjaro, il farmaco antidiabete di ultima generazione di Eli Lilly, che ha anche ricevuto il via alla revisione accelerata (fast-track designation) dalla Food & Drug Administration (FDA) statunitense per la cura dell’obesità. EssilorLuxottica, leader mondiale nella produzione di lenti e montature per occhiali, ha pubblicato risultati migliori delle aspettative, con vendite in rialzo dell’8% a cambi costanti. Anche Visa ha reso noti risultati migliori del previsto, registrando un aumento delle vendite del 19%, favorito da una crescita dei volumi del 49% sul segmento molto redditizio del mercato estero, che era stato fortemente penalizzato durante la pandemia da Covid-19.

Finora il 2022 è stato indubbiamente un anno difficile per il portafoglio, sia in termini assoluti che relativi, ed è stato anche caratterizzato da diversi fattori fuori controllo, in particolare l’aumento dei tassi d’interesse, che ha compresso i multipli di valutazione di molte delle società quality growth da noi selezionate. Restiamo interamente concentrati sulla selezione di società di qualità in grado di generare costantemente una crescita composta degli utili a doppia cifra in un orizzonte temporale di lungo termine.