COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS NOMINA EMMANUEL ARCHAMPONG RESPONSABILE DELLE SOLUZIONI ASSICURATIVE EMEA

LONDRA, 21 FEBBRAIO 2022: Columbia Threadneedle Investments, gruppo di asset management leader a livello mondiale, nomina Emmanuel Archampong Responsabile delle soluzioni assicurative per l’area EMEA. Emmanuel supervisionerà la gestione dei clienti assicurativi di Columbia Threadneedle nella regione e guiderà lo sviluppo aziendale per questo segmento. Emmanuel è entrato in Columbia Threadneedle il 14 febbraio 2022 e lavora nella sede di Londra.

Emmanuel Archampong vanta una significativa esperienza nella costruzione di business assicurativi per gestori patrimoniali attraverso lo sviluppo di soluzioni mirate. Negli ultimi due anni ha lavorato per Wells Fargo Asset Management in veste di Responsabile dello sviluppo delle attività assicurative per tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti, supervisionando lo sviluppo della divisione clienti assicurativi della società. In precedenza, è stato Responsabile degli investimenti assicurativi presso Royal London Asset Management, dove ha diretto le soluzioni di investimento assicurativo nel Regno Unito e sviluppato relazioni commerciali con le compagnie di assicurazione britanniche. È stato inoltre Specialista delle soluzioni per i clienti pensionistici e assicurativi presso Barrie e Hibbert – Moody’s e si è occupato di clienti e rischi presso JP Morgan Asset Management e Assicurazioni Generali.

In Columbia Threadneedle Emmanuel farà leva sull’esperienza dei team di business development e di client management per ampliare ulteriormente i già significativi asset attualmente in gestione per le compagnie assicurative. Guiderà il team specializzato dedicato ai clienti assicurativi di Columbia Threadneedle e lavorerà in collaborazione con l’intero team commerciale, nonché con le divisioni soluzioni di Columbia Threadneedle.

Columbia Threadneedle vanta una lunga e comprovata esperienza nella gestione di soluzioni per una gamma di clienti assicurativi evoluti, nonché nel rispetto dei requisiti normativi e degli obiettivi d’investimento dei clienti finali degli assicuratori.

Michaela Collet Jackson, Responsabile della distribuzione EMEA presso Columbia Threadneedle Investments, ha così commentato:

“Emmanuel è un leader carismatico con un forte interesse per la creazione di attività d’eccellenza al servizio delle esigenze dei clienti. Vanta oltre 14 anni di esperienza nello sviluppo di solide relazioni con i clienti in un’ampia gamma di settori assicurativi e nella fornitura di soluzioni d’investimento assicurativo su misura. In particolare, dispone di una lunga esperienza nel soddisfare le esigenze in rapida evoluzione di questa tipologia di clienti, come ad esempio i loro requisiti sempre più ambiziosi in materia d’investimento responsabile. Sono certa che il suo impegno nel garantire il successo di questi clienti altamente evoluti ci aiuterà a consolidare e ad espandere le nostre già considerevoli attività assicurative”.