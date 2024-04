Roma vince il derby della Capitale: Lazio battuta 1-0

Pubblicità

Nel cuore della Capitale si è disputato il derby che ha visto la Roma trionfare sulla Lazio con il risultato di 1-0. I giallorossi, che arrivavano da un pareggio a Lecce, si posizionano ora al quinto posto della classifica di Serie A, raggiungendo i 55 punti. La Lazio, al contrario, nonostante la recente vittoria contro la Juventus e un percorso in Coppa Italia non senza intoppi, rimane al settimo posto con 46 punti.

Il match si è acceso fin dai primi minuti, con un Paredes che ha sfiorato il gol, mandando la palla alto sopra la traversa. Immobile ha cercato la risposta, ma il suo tentativo si è concluso a lato. La partita ha continuato a regalare emozioni con un Llorente pericoloso, e una Roma che ha sfiorato l’autogol con Casale e che ha visto Pellegrini quasi sorprendere Mandas da fuori area.

Il momento decisivo è arrivato al 42esimo minuto quando, dopo un corner causato da un tentativo di autogol di Gila, Mancini ha trovato la zampata vincente, portando la Roma in vantaggio. Nel secondo tempo, la squadra di Mourinho ha continuato a premere con Pellegrini che ha sfiorato il raddoppio su punizione e El Shaarawy che ha colpito il palo. La Lazio ha cercato di reagire con Castellanos, che ha impegnato Svilar, ma senza riuscire a ribaltare il risultato.

Il derby della Capitale si chiude quindi con una vittoria importante per la Roma, che consolida la sua posizione in classifica e mantiene vive le speranze europee. La Lazio, dal canto suo, dovrà rimboccarsi le maniche per cercare di recuperare terreno nelle prossime partite.