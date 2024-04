Empoli conquista tre punti d’oro: battuto il Torino 3-2

Pubblicità

In una partita ad alta tensione allo stadio “Castellani”, l’Empoli ha ottenuto una vittoria cruciale per la propria campagna di salvezza, superando il Torino con un risultato finale di 3-2. Grazie a questo successo, la squadra toscana raggiunge i 28 punti in classifica, mentre il Torino rimane fermo a 44 punti.

Il match si è acceso sin dai primi minuti, con il Torino che ha mostrato subito le sue intenzioni offensive grazie a un tentativo di Sanabria, il cui tiro però è terminato fuori dallo specchio della porta. Nonostante la pressione iniziale dei granata, è l’Empoli a passare in vantaggio al 6′ minuto: Cambiaghi con un potente destro ha battuto Milinkovic-Savic, portiere del Torino.

La ripresa ha visto il Torino cercare il pareggio, che arriva al 60′ con una capocciata di Zapata, che in una mischia ha trovato il modo di superare Caprile, portiere dell’Empoli. Il colombiano non si è accontentato e, su calcio d’angolo, ha realizzato il gol del temporaneo pareggio con un’altra potente incornata.

La risposta dell’Empoli non si è fatta attendere: al 74′, in una veloce ripartenza, Cancellieri ha trovato l’angolino perfetto per il 2-1. Quando il match sembrava avviarsi verso la conclusione con la vittoria dell’Empoli, Zapata ha nuovamente colpito, pareggiando i conti al 91′.

Il colpo di scena finale è arrivato nei minuti di recupero: al 94′, Niang, servito magistralmente da Cacace, ha completato la rimonta firmando il definitivo 3-2 per l’Empoli. Una vittoria in rimonta che non solo regala tre punti preziosi alla squadra toscana nella lotta per non retrocedere, ma dimostra anche il carattere e la determinazione della squadra di fronte alle difficoltà.