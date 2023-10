Roma, allarme bomba al Ghetto: evacuata la scuola della comunità ebraica. Era una esercitazione

Condividi

Roma, 18 ottobre 2023 – Un allarme bomba è scattato questa mattina al Ghetto ebraico di Roma. La scuola della comunità è stata evacuata a scopo precauzionale e gli studenti sono stati spostati in un luogo sicuro.

Si è poi scoperto che si trattava semplicemente di una esercitazione.

La comunità ebraica fa sapere che al momento non ci sono elementi di allarme da segnalare. Attivati tutti i protocolli di sicurezza.

I dettagli dell’allarme

L’allarme è scattato intorno alle 10:00 di questa mattina. Una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno esplosivo nella scuola della comunità ebraica.

Immediatamente sono intervenute le forze di polizia, che hanno evacuato la scuola e messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri della polizia, che stanno verificando la presenza di un ordigno.

La reazione della comunità ebraica

La comunità ebraica ha diffuso una nota in cui ha fatto sapere che al momento non ci sono elementi di allarme da segnalare. “La situazione è sotto controllo”, ha dichiarato la comunità ebraica. “Sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza”.

Roma, allarme bomba alla scuola ebraica: era un’esercitazione

La Comunità ebraica di Roma ha precisato che quanto avvenuto questa mattina alla scuola del Portico d’Ottavia era una esercitazione.

L’allarme bomba, che era stato reso noto dalla stessa Comunità con una nota, era quindi fittizio.

“L’esercitazione è stata concordata precedentemente con le forze di polizia”, ha dichiarato la Comunità ebraica. “Si tratta di una procedura standard per testare i protocolli di sicurezza”.

L’ultimo allarme bomba al Ghetto risale al 2018

L’ultimo allarme bomba al Ghetto ebraico di Roma risale al 2018. In quell’occasione, un’altra telefonata anonima aveva segnalato la presenza di un ordigno esplosivo in via del Portico d’Ottavia. Anche in quel caso, le forze di polizia avevano evacuato la scuola e messo in sicurezza l’area. Le verifiche degli artificieri avevano poi accertato che si trattava di un falso allarme.