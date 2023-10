Papa Francesco: “Evitare catastrofe umanitaria a Gaza”

Condividi

Città del Vaticano, 18 ottobre 2023 – Il Papa ha lanciato un appello alla pace per la Striscia di Gaza, dove l’escalation di violenza tra Israele e Hamas ha provocato la morte di oltre 3.200 persone, tra cui centinaia di civili.

“Le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata”, ha detto Papa Francesco durante l’udienza in piazza San Pietro. “Si faccia, per favore, tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria”.

Il Papa ha anche espresso preoccupazione per il possibile allargamento del conflitto. “Tacciano le armi, la guerra semina solo morte, aumenta l’odio, moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro”, ha detto Bergoglio.

In conclusione, il Papa ha annunciato una giornata di digiuno e preghiera per la pace per il 27 ottobre.

L’appello del Papa è stato accolto con favore dalla comunità internazionale.

Le Nazioni Unite hanno definito l’attacco all’ospedale di Gaza “un atto di terrorismo” e hanno chiesto un’indagine indipendente.

L’Unione Europea ha condannato “l’uso indiscriminato della forza” e ha chiesto un cessate il fuoco immediato.

Gli Stati Uniti, alleati di Israele, hanno espresso “profonda preoccupazione” per l’escalation di violenza e hanno chiesto un cessate il fuoco “rapido e trasparente”.

La situazione a Gaza è sempre più grave. L’escalation di violenza ha provocato la morte di almeno 3.200 persone, tra cui centinaia di civili, e ha causato ingenti danni alla Striscia.

La comunità internazionale sta cercando di mediare un cessate il fuoco, ma le parti in conflitto sembrano ancora lontane da un accordo.