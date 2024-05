Profitti record per le banche italiane nel primo trimestre 2024

Il settore bancario italiano continua a mostrare segni di robusta salute finanziaria nel primo trimestre del 2024, con le prime cinque banche del Paese che hanno complessivamente accumulato utili per oltre 6,2 miliardi di euro. Questo risultato è frutto di una gestione oculata e di un ambiente economico favorevole, caratterizzato da alti tassi d’interesse imposti dalla Banca Centrale Europea.

L’analisi del Centro studi di Unimpresa evidenzia una performance eccezionale per queste banche, con un aumento significativo dei ricavi, che hanno toccato la soglia dei 16,8 miliardi di euro. Allo stesso tempo, i costi operativi sono stati tenuti sotto controllo, attestandosi a 6,7 miliardi di euro, dimostrando un’efficienza operativa crescente, evidenziata da un rapporto cost-income medio del 43,7%.

Tra i colossi bancari, Intesa Sanpaolo si distingue con un utile di 2,3 miliardi di euro e ricavi per 6,7 miliardi di euro, seguita da UniCredit che ha registrato 2,6 miliardi di euro di utile. Anche altre istituzioni come Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena e Bper hanno mostrato risultati positivi, contribuendo significativamente alla solidità del settore.

Giuseppe Spadafora, vicepresidente di Unimpresa (in foto), ha sottolineato l’importanza di un settore bancario forte per il sostegno alla crescita economica italiana, ricordando il ruolo vitale delle banche nello sviluppo e nel supporto delle attività economiche nazionali.

Questi risultati non solo riflettono una gestione aziendale efficiente, ma mettono anche in luce la necessità per le banche di continuare a sostenere l’economia reale, riassumendo un ruolo più attivo e centrale nella promozione della crescita economica e nel supporto alla comunità e alle imprese italiane.