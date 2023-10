Programmi TV stasera in Prima Serata oggi 11 Ottobre 2023

Condividi

Guida ai Programmi TV per la Serata di Oggi

Sei pronto per una serata di intrattenimento televisivo? Ecco una panoramica dei programmi in onda questa sera, suddivisi per canali e orari di trasmissione, per aiutarti a scegliere cosa guardare.

Rai 1

21:30 – Morgane – Detective geniale Stagione 3 – Episodio 7 – Morgane si finge una wedding planner per scoprire chi ha ucciso un uomo travestito da coniglio e per racimolare la somma che le serve per salvare suo padre dalle mani degli strozzini. Il primo appuntamento con…

22:30 – Morgane – Detective geniale Stagione 3 – Episodio 8 – Un uomo di origini tedesche uccide tutti coloro che entrano in contatto con una spilla rubata. Morgane è costretta a depistare i suoi colleghi e, soprattutto, a mentire a Karadec per evitare che le indagini…

23:50 – Porta a Porta In “Porta a Porta,” politici, esperti e personaggi televisivi si confrontano sul tema della serata. Nel salotto televisivo per eccellenza Bruno Vespa approfondisce temi importanti: dall’attualità politica…

23:55 – Tg 1 Sera Il Telegiornale di Rai 1 della sera.

Rai 2

21:20 – The Reunion Stagione 1 – Episodio 3 – Francis viene rapito da casa sua da un uomo mascherato. Fanny confessa a Thomas di essere stata complice di Vinca. Le ha chiesto di scattare delle foto di lei e Richard per ricattarlo. Nel frattempo, Maxime…

22:05 – The Reunion Stagione 1 – Episodio 4 – Il segreto è ormai troppo grande da sopportare per Thomas e Maxime. Confessano ad Annabelle di aver ucciso un uomo innocente. Francis, nel frattempo, è ancora torturato dall’uomo mascherato che ora chiama…

23:10 – The Reunion Stagione 1 – Episodio 5 – Un tempo inseparabili, Fanny, Thomas e Maxime non si parlano più da quando Vinca è scomparsa in quella notte d’inverno del 1997.

Rai 3

21:20 – Chi l’ha visto? Che fine ha fatto Brenda? La donna è scomparsa nel luglio del 2018, senza documenti e senza cellulare. Brenda non ha risposto neppure agli appelli della figlia e questo lascia pensare che le sia accaduto…

Rete 4

21:20 – Fuori Dal Coro Il giornalista Mario Giordano con il suo programma di attualità e approfondimento, dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro.”

Canale 5

21:20 – Anima gemella Stagione 1 – Episodio 1 – Carlo è un medico stimato che ha perso l’amata moglie Adele a causa di una misteriosa malattia. Due anni dopo si è rifatto una vita e sta per sposarsi con Margherita. Durante una festa, Carlo assiste ad una…

23:40 – X-Style Presenta Accademia Del Profumo Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

Italia 1

21:20 – Terminator – Destino oscuro Un nuovo modello di cyborg da la caccia a una ragazza di nome Dani Ramos. Sarah Connor, esperta cacciatrice di macchine e Grace (un’ibrida metà umana e metà cyborg) ricevono il compito dalla Resistenza di…

23:55 – Self/less Un uomo anziano e ricchissimo affetto da un cancro terminale si sottopone ad una radicale procedura medica che trasferisce la propria coscienza dal suo corpo a quello di un giovane uomo sano. Le cose sembrano…

La 7

21:15 – Una Giornata particolare Stagione 2 – Episodio 1 – Dodici personaggi tra scrittori, musicisti, scienziati, registi, seguendo il filo di un discorso tematico da loro scelto e sviluppato, restituiscono al telespettatore un loro personale punto di vista…

23:15 – Margherita S. – La donna che inventò Mussolini Margherita Sarfatti, la donna che ebbe un’influenza molto grande nei confronti di Benito Mussolini ma che è stata quasi dimenticata dalla storia. Dapprima amante e stretta collaboratrice, per Mussolini,…

TV 8

21:35 – X Factor 2023 Stagione 17 – Episodio 4 – Confermata alla conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin. A sfidarsi nell accesa competizione al tavolo dei giudici torneranno Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D Amico, garanzia di una giuria di…

Nove

21:25 – Tutte lo vogliono Giovanna, Carla, Francesca, Chiara. Cosa avranno in comune queste donne così diverse fra di loro? Quale sarà mai quel dettaglio non irrilevante che rende le loro esistenze segretamente imperfette? E quale…

23:20 – Killers Durante le vacanze una donna incontro il suo uomo ideale e non si lascia sfuggire la possibilità di sposarlo; tornati a casa i due si accorgono che i loro vicini potrebbero essere degli assassini incaricati…

Canale 20

21:05 – Sahara Un film all’insegna dell’avventura ma non solo. Infatti il protagonista è Dirk Pitt un cacciatore di tesori che stavolta è alla ricerca di un relitto che viene chiamato la nave della morte. Riesce perfino ad…

23:40 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua Che l’inseguimento abbia inizio. Il fuggiasco è armato, pericoloso, forse in contatto con un’organizzazione spionistica. Alle sue calcagna un uomo che non si ferma davanti alle difficoltà, disposto a perdere…

Rai 4

21:20 – Un uomo sopra la legge Jim Hanson, allevatore e veterano della guerra del Vietnam, sta attraversando un momento difficile. Vive in Arizona lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, ha perso la moglie per colpa del cancro e la…

23:10 – Candyman Anthony, un artista visivo, incontra un veterano che espone la vera storia dietro Candyman. Ansioso di usare questi dettagli macabri per i dipinti, scatena inconsapevolmente una terrificante ondata di violenza.

Iris

21:00 – La recluta A Los Angeles il cinico Strom, aiutato dall’amante controlla il prosperoso traffico di auto di gran marca rubate e poi riciclate. Contro il malvivente è impegnato un poliziotto originario della Polonia, Nick…

23:30 – Scuola Di Cult Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosità del grande mondo del cinema.

23:35 – Il cavaliere pallido Un predicatore pellegrino arriva in una zona piena di miniere, tutte sotto il giogo del medesimo dittatore. L’uomo vorrebbe impedire ai cercatori d’oro indipendenti di usufruire delle terre, che sono di…

Rai 5

21:15 – Art Night Stagione 2023 – Episodio 16 – Futurista, pittore, scrittore e scultore. Un’immersione nelle sperimentazioni visive di Umberto Boccioni, il cui slancio verso la rappresentazione fisica del movimento e i rapporti fra oggetti e spazio ha…

22:15 – James Cameron, Viaggio nella fantascienza La fantascienza è piena di visioni distopiche e scenari apocalittici. Il mondo come lo conosciamo è destinato a finire? La specie umana è destinata all’estinzione? Queste domande sono al centro…

23:05 – Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano Pannonica de Koenigswarter – discendente diretta dei Rothschild – è stata una mecenate britannica, e una delle donne più influenti per la diffusione del jazz tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del…

23:55 – U2 Live in London I pionieri del rock da stadio si esibiscono nei celebri studi di Abbey Road in una veste più intima. Accompagnati da un¿orchestra e da un coro gli U2 raggiungono una nuova intensità. In scaletta i brani…

Rai Movie

21:10 – Rachel Philip, un giovane orfano inglese, forgia la sua vendetta nei confronti della misteriosa e bella cugina Rachel, convinto che ella sia responsabile della morte del marito, suo tutore. Tuttavia, i suoi…

23:00 – Movie Mag Movie Mag è il settimanale di attualità cinematografica di Rai Movie. Film in uscita, curiosità, backstage e materiale d’archivio per raccontare le trasformazioni e il fascino della settima arte. Ogni…

23:25 – Storie scellerate Nella Roma papalina, i ladri Bernardino e Mammone narrano quattro racconti indecenti per ingannare il tempo che li separa dall’impiccagione.

Rai Premium

21:20 – Cuori e Delitti – Un romanzo fatale Angie Dove deve moderare un incontro a una convention di letteratura romantica. Qui, ha modo di incontrare nuovamente Ethan Plume, l’ex fidanzato dei tempi del college, e di rimanere sorpresa dall’apprendere…

22:55 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Stagione 3 – Episodio 3 – Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l`onore di casa…

Cielo

21:20 – Fila 19 – Incubo ad alta quota Una dottoressa con una figlia di 6 anni si trova su un volo sorpreso da una terribile tempesta. In una cabina semivuota, affronta le morti inspiegabili dei suoi compagni di viaggio e rivive il peggior incubo…

23:00 – Senza scrupoli Silvia Combi appartiene ad una famiglia alto borghese, essendo la giovanissima moglie del ricco gioielliere torinese Massimo Combi, donna molto avvenente anche se annoiata dal matrimonio poiché il marito è…

Twenty Seven

21:10 – Casper Nel Maine c’è un castello in cui è custodito un tesoro. Quando l’intrigante Carrigan lo acquista decide di sbarazzarsi delle ingombranti presenze. Contatta allora un cacciatore di fantasmi, il dottor Harvey…

23:10 – Questi sono i 40 Alla soglia dei quarant’anni, Debbie e Pete vedono vacillare la stabilità della loro famiglia ma soprattutto della loro relazione. Tra incomprensioni, problemi finanziari, la ribellione delle figlie e i…

La 7d

21:30 – Sherlock – Uno studio in rosa Londra è sconvolta da un’inspiegabile serie di suicidi causate da una misteriosa pillola. Sherlock intuisce che il tutto è opera di uno spietato serial killer.

23:20 – Sherlock – Il banchiere cieco Sherlock indaga sul mondo di codici e simboli per risolvere alcuni casi di omicidio collegati ad un numero misterioso.

La 5

21:10 – Una ragazza e il suo sogno I genitori della diciassettenne Daphne hanno dovuto troncare la loro travolgente storia d’amore a causa dell’opposizione dell’aristocratica famiglia di lui. Ora in Daphne è sorto il desiderio di conoscere il…

23:10 – Uomini e donne Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli.

Real Time

21:30 – Matrimonio a prima vista Italia Stagione 8 – Episodio 5 – La magia del viaggio è finita, ora inizia la vera prova: la convivenza.

23:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Stagione 5 – Episodio 3 – Rimozioni – Joe vuole rimuovere i grossi bozzi che ha in testa. Anche Nisa ha problemi.

Food Network

21:30 – L’Italia a morsi – Milano da gustare Stagione 5 – Episodio 1 – La Sicilia a Milano? Dove si mangia la miglior arancina? E il miglior cannolo della città? Anna, siciliana doc, accompagna Chiara alla scoperta della Sicilia in città!

22:30 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci Stagione 4 – Episodio 23 – Chiara Maci è a Garlenda e qui partecipa alla raccolta dei carciofi locali e alla preparazione dei pansoti. Con Lorenza prepara alcune delle ricette più tipiche del territorio.

23:35 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci Stagione 3 – Episodio 3 – Chiara Maci arriva a Bassano del Grappa per scoprire la tradizione culinaria del territorio, come i bassanesi e il baccalà alla vicentina.

Cine34

21:00 – Non si ruba a casa dei ladri Antonio Russo e la moglie Daniela vivono serenamente grazie a un’impresa di pulizie. Un giorno, però, l’impresa fallisce senza un apparente motivo e la famiglia Russo si ritrova sul lastrico. I due allora,…

22:50 – A ruota libera Pericle è un uomo pieno di vita che decide di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico di ernia al disco. Il suo amico ortopedico Mario dopo aver tentanto di dissuaderlo si convince ad accompagnarlo in…

Warner TV

21:30 – Mezzanotte nel giardino del bene e del male A Savannah, nello stato della Georgia, c’è un quadro, piuttosto prezioso, ma è una sovrapposizione e il suo proprietario non vuole sapere cosa c’è sotto. Attorno al ricco signore, c’è una servitù a dir…

Giallo

21:10 – Tandem Stagione 7 – Episodio 1 – Proseguono le avventure del comandante Lea Soler e del capitano Paul Marchal

22:20 – Tandem Stagione 7 – Episodio 2 – Quando un uomo afferma di essere scampato a un tentativo di omicidio e accusa l’ex marito della sua compagna, Léa e Paul non possono fare a meno di credere a lui. Le indagini si…

23:25 – Il giovane Montalbano Stagione 2 – Episodio 2 – Siamo nel novembre del 1998. Montalbano è alle prese con l’omicidio di un giovane scomparso da qualche mese, Francesco Renda. La morte del giovane sembra avere dei contorni molto oscuri…

Focus

21:10 – Il polpo gigante Il polpo gigante è uno degli animali più misteriosi e affascinanti del regno marino. Questo documentario segue le gesta di scienziati e ricercatori mentre cercano di studiare il comportamento del…

22:05 – Falsa accusa – Tragedia a Marzabotto Furono necessarie sette ore, dal primo pomeriggio alla notte, per compiere la spaventosa strage compiuta da soldati tedeschi e fascisti nel territorio di Marzabotto. La vicenda della strage, fu oggetto di…

23:10 – Everest: sfida mortale Il documentario racconta la tragedia dell’Everest del 1996 in cui persero la vita otto scalatori, incluso il famoso alpinista Rob Hall. La sfida di scalare l’Everest è diventata una lotta per la sopravvivenza…

