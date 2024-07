Emergenza idrica in Abruzzo: Chieti e L’Aquila tra i peggiori comuni italiani per dispersione d’acqua

Pubblicità

I dati allarmanti sulla dispersione idrica

I comuni di Chieti e L’Aquila occupano rispettivamente il secondo e terzo posto in Italia per la dispersione di acqua potabile, con perdite che raggiungono il 70,4% a Chieti e il 68,9% a L’Aquila. Solo Potenza registra una situazione peggiore con il 71%. L’Abruzzo nel complesso è la seconda regione italiana per dispersione, con una media del 62,5%, contro il 42,4% nazionale.

Impatti sulle imprese abruzzesi

L’emergenza idrica colpisce duramente le imprese artigiane in Abruzzo, soprattutto quelle che operano nei settori manifatturieri con alta intensità di utilizzo dell’acqua. Sono 1.312 le imprese artigiane a rischio, dando lavoro a oltre 4.000 addetti. Complessivamente, le imprese che operano nei settori ad alto consumo d’acqua sono 2.467, con quasi 29.000 lavoratori coinvolti.

Il confronto a Pescara

Durante un incontro con Ersi e Aca a Pescara, Confartigianato Chieti L’Aquila ha ribadito la gravità della situazione. Il presidente della categoria Commercio, Niki Sprecacenere, ha evidenziato l’inadeguatezza delle misure adottate finora, sottolineando i disagi causati dalle interruzioni idriche non programmate e le difficoltà quotidiane delle famiglie.

L’appello di Confartigianato

Camillo Saraullo e Daniele Giangiulli, rispettivamente presidente e direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, hanno lanciato un appello per interventi urgenti. La dispersione idrica sta mettendo in ginocchio le imprese e creando gravi disagi per le famiglie. È indispensabile trovare soluzioni immediate per migliorare l’efficienza del sistema idrico abruzzese, ridurre le perdite e garantire un servizio adeguato agli utenti.