Fotovoltaico in Italia: una risorsa strategica a rischio

Milano, 8 luglio 2024 – ANIE Rinnovabili esprime preoccupazioni per le recenti normative che minacciano il settore del fotovoltaico, un settore che vale 10,7 miliardi di euro per il mercato interno.

Preoccupazioni per le normative recenti

ANIE Rinnovabili ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alle recenti normative e iniziative regionali, come quelle della Sardegna, che mettono a rischio lo sviluppo del fotovoltaico.

Il DL Agricoltura e il DM Aree Idonee introducono aree di rischio normativo che amplificheranno in modo sostanziale l’incertezza del settore. La discrezionalità delle Regioni nell’applicazione dei criteri per le aree idonee comporterà la nascita di contenziosi legali e il rallentamento dei processi decisionali, rendendoli poco chiari e minandone la trasparenza.

Le Regioni, inoltre, potranno azzerare tali aree qualora venissero applicate le fasce di rispetto dei 7 km stabiliti dal codice del paesaggio. L’esempio della Regione Sardegna, che con la Legge Regionale n. 5 del 3 luglio 2024 ha sospeso gli iter autorizzativi e la costruzione di impianti già avviati, è indicativo della situazione che potrebbe verificarsi. Per questo, ANIE Rinnovabili auspica da parte del Consiglio dei Ministri l’impugnazione di tale legge.

Confronto con l’estero

I dati del primo semestre 2024 mostrano che il prezzo dell’energia in Italia è superiore del 38% rispetto alla Germania, del 99% rispetto alla Francia e del 139% rispetto alla Spagna. In Germania e Spagna, le rinnovabili hanno prodotto rispettivamente il 56% e il 50% dell’energia elettrica nel 2023, mentre il gas ha contribuito solo per il 12% e il 17%. In Italia, invece, le rinnovabili hanno coperto il 44% della produzione, mentre il gas il 51%.

Implicazioni delle nuove normative

Il DL Agricoltura e il DM Aree Idonee introducono incertezze normative che potrebbero rallentare i processi decisionali e creare contenziosi legali. La discrezionalità delle Regioni nell’applicazione dei criteri per le aree idonee potrebbe comportare ulteriori ritardi e mancanza di trasparenza. La situazione in Sardegna, dove la Legge Regionale n. 5 del 3 luglio 2024 ha sospeso gli iter autorizzativi per nuovi impianti, è un esempio preoccupante.

Il valore delle energie rinnovabili

Il settore delle energie rinnovabili ha contribuito con 10,7 miliardi di euro al mercato interno nel 2023, un incremento del 33% rispetto al 2022. Garantire un mix energetico competitivo è essenziale per sostenere lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica.

Appello di ANIE Rinnovabili

“Alla luce di queste criticità – spiega Andrea Cristini, Presidente di ANIE Rinnovabili – auspichiamo un intervento urgente per risolvere queste incoerenze normative e sostenere la filiera italiana delle rinnovabili.” Cristini chiede l’apertura di un dialogo costruttivo con i ministeri competenti per trovare soluzioni condivise che garantiscano un futuro energetico sostenibile e competitivo per l’Italia.