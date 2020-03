Divieto di spostamenti tra comuni. Nuova ordinanza del Ministero Salute e Interni

“Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.”

Con queste parole il Ministero della Salute e dell’Interno informano della nuova ordinanza congiunta che di fatto accoglie le richieste dei governatori del Sud tra cui quella del Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca per evitare flussi di persone verso il sud per effetto della chiusura delle attività produttive.

I Ministeri precisano che la nuova ordinanza rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

L’Art.1 dell’ordinanza recita: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.“

Il Ministro della Salute, Speranza, nel commentare l’ordinanza ha dichiarato: