Mauro Rea: “Carte, Parassiti e Altre Storie” e in mostra a Castel San Pietro Terme

Pubblicità

Condividi

L’arte di Mauro Rea arriva allo Studio d’Arte FC di Castel San Pietro Terme con la mostra “Carte, Parassiti e Altre Storie”, che sarà inaugurata sabato 8 giugno alle ore 18:00. L’esposizione sarà visitabile fino al 15 agosto 2024, con orari dal martedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:30 e sabato e domenica su appuntamento.

Durante l’inaugurazione, Donato Di Poce presenterà il libro “MAURO REA Icone Pop”, pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. Il libro esplora il furore creativo e sperimentale di Mauro Rea attraverso una raccolta di opere polimateriche su legno, vere e proprie “Icone POP” che testimoniano la sua continua evoluzione artistica.

Pubblicità

Le opere di Rea sono caratterizzate dall’uso di materiali di recupero come lattine di Coca Cola schiacciate, decontestualizzate e trasformate in simboli iconici. La sua arte non si rifà alla serialità dei Brillo Box di Warhol, ma piuttosto allo stordimento esistenziale di Basquiat e alle contaminazioni ludiche di Haring. Rea si distingue come un maestro neo-futurista, neodada, neo-pop e patafisico, che rimane libero dalle convenzioni del sistema dell’arte.

La mostra offre una panoramica della produzione artistica di Rea, con lavori che spaziano tra visioni, memorie e discese nell’inconscio. La natura è rappresentata dalla foglia secca di bosco inserita nei collage polimaterici, mentre l’industria è simboleggiata dalla lattina di limonata schiacciata, creando un dialogo tra la natura e l’antropocene.

Organizzata da Marea Servizi per l’Arte, Anna Boschi, Donato Di Poce, Franco Rea e Manuela Mazzini, l’esposizione “Carte, Parassiti e Altre Storie” invita il pubblico a riflettere sulla transitorietà e sul riscatto attraverso l’arte.

L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo di Mauro Rea, dove la materia e la memoria si fondono in un equilibrio rituale che evoca l’infinità degli spazi esterni. Non perdete l’opportunità di esplorare questa affascinante mostra e di lasciarvi stupire dalla forza espressiva delle opere di Rea.

Informazioni Utili:

Luogo: Studio d’Arte FC, via Tanari 1445/b, Castel San Pietro Terme (Bo)

Studio d’Arte FC, via Tanari 1445/b, Castel San Pietro Terme (Bo) Inaugurazione: Sabato 8 giugno ore 18:00

Sabato 8 giugno ore 18:00 Durata: 8 giugno – 15 agosto 2024

8 giugno – 15 agosto 2024 Orari: Martedì – Venerdì 17:30 – 19:30, Sabato e Domenica su appuntamento, Lunedì chiuso