Cesare Panizzi trionfa alla XXVIII edizione del Premio Massimo Urbani

By

Il giovane pianista di Parma conquista il primo posto e numerosi riconoscimenti in una competizione di altissimo livello

Pubblicità

Condividi

Cesare Panizzi: un talento di 24 anni che ha conquistato tutti

Cesare Panizzi, pianista ventiquattrenne di Parma, ha vinto la XXVIII edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani, conclusasi a Camerino sabato 29. Con una tecnica raffinata e una profonda conoscenza del pianoforte, Panizzi ha impressionato la giuria, ottenendo anche il Premio Paolo Piangiarelli, che gli permetterà di registrare il suo primo disco, e il premio Nuovo IMAIE, che lo porterà in tour in Italia.

Una finale di altissimo livello

La finale del concorso ha visto la partecipazione di 12 talentuosi musicisti, valutati dalla giuria presieduta da Francesco Cafiso. Cafiso, vincitore del Premio Urbani nel 2001 a soli 12 anni e Cavaliere della Repubblica Italiana, ha sottolineato l’elevato livello dei partecipanti. «Il Premio rappresenta un momento cruciale di condivisione, scambio artistico e crescita personale – commenta Cafiso – Il livello è sempre più alto, non si può tornare indietro ormai».

Pubblicità

La dichiarazione di Cesare Panizzi

«Sono davvero onorato di aver vinto il Premio Massimo Urbani – dichiara Cesare Panizzi – Non me lo aspettavo affatto, sono ancora sotto shock (sorride). Questa vittoria mi dà la possibilità di registrare un disco, quindi i miei progetti attuali sono concentrati su questo: lavorare al disco e preparare i concerti. È stata un’esperienza incredibile, con gli altri finalisti si è creata un’atmosfera magica e, nonostante il livello fosse altissimo, non c’è stata invidia ma condivisione. Abbiamo trascorso insieme una giornata meravigliosa».

Gli altri premiati

Il secondo posto è stato assegnato al pianista Simone Locarni, 25 anni di Verbania, che ha vinto anche il Premio della Giuria Critica. Il terzo posto è stato condiviso ex aequo dal chitarrista Gianluca Palazzo e dal trombettista Alberto Di Leone, entrambi 28enni. La cantante brindisina Sofia Cocciolo, la più giovane in gara a 18 anni, ha vinto il Premio Social e una borsa di studio a Nuoro Jazz. Rubina Della Pietra, cantante 24enne di Nola, ha ottenuto la borsa di studio Fara Music Summer School e il Premio del Pubblico in sala.

Un evento di grande rilevanza

Il Premio Internazionale Massimo Urbani, organizzato dall’associazione Musicamdo, in collaborazione con numerosi enti e istituzioni, rappresenta un importante trampolino di lancio per i giovani talenti del jazz, promuovendo la crescita artistica e personale attraverso un’esperienza di competizione sana e costruttiva.