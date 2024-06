Castelfranco Veneto Jazz Festival 2024: un decennio di musica e innovazione

Pubblicità

La decima edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival rappresenta sia un traguardo che un punto di svolta per questa kermesse musicale. Organizzata dal Conservatorio di Musica “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto e diretta da Gianluca Carollo, la manifestazione si svolgerà dal 9 al 13 luglio, offrendo cinque giornate ricche di musica con 15 concerti, molti dei quali a ingresso gratuito, e 5 masterclass, oltre a jam session e altri eventi collaterali.

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dalla presenza di artisti di grande calibro. In particolare, spicca la jazz diva Dee Dee Bridgewater, che si esibirà il 12 luglio all’Arena del Teatro Accademico con un quartetto tutto al femminile, presentando il progetto “We Exist!” che fonde arte e attivismo. Norma Winstone, una leggenda del jazz britannico, si esibirà il 10 luglio in un duo con il pianista Glauco Venier, mentre Vanessa Tagliabue Yorke e il trombonista Mauro Ottolini esploreranno le canzoni dell’America Latina nel loro spettacolo “Nada Más Fuerte” l’11 luglio.

La Lydian Sound Orchestra, diretta da Riccardo Brazzale, chiuderà il festival il 13 luglio all’Arena del Teatro Accademico, accompagnata dalla voce di Francesca Bertazzo Hart. Il 9 luglio, il festival sarà inaugurato dal quartetto del sassofonista Sherman Irby, noto per la sua lunga carriera con la Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Una novità di questa edizione è la “Notte Blu del Jazz” l’11 luglio, con cinque concerti in contemporanea nel centro storico di Castelfranco Veneto, che verrà chiuso al traffico e illuminato di blu, seguito da una jam session che continuerà fino a tarda notte. Ai Giardini sud-ovest del Castello, si esibirà il futuristico trio Two and the Machine, combinando strumenti tradizionali e sonorità digitali.

Il Castelfranco Veneto Jazz Festival 2024 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e non solo, offrendo una varietà di spettacoli che celebrano il passato e guardano al futuro della musica jazz.