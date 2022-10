“MORTINA, LA BAMBINA ZOMBIE” LA SAGA DI SUCCESSO INTERNAZIONALE DIVENTA PER LA PRIMA VOLTA UN AUDIOLIBRO INTERATTIVO PER LA FABBRICA DELLE STORIE DI LUNII

150.000 copie vendute in Italia, tradotta in 29 lingue e distribuita in 28 Paesi

Milano, 13 ottobre 2022 – I libri della saga di Mortina, ideati e illustrati da Barbara Cantini per Mondadori – Libri per Ragazzi, diventano per la prima volta delle audio storie interattive: da giovedì 13 ottobre le buffe e spaventose avventure narrate nei cinque libri della serie saranno disponibili sull’app Lunii nell’audiolibro “Mortina, la bambina zombie” e potranno essere ascoltate grazie al dispositivo interattivo La Fabbrica delle Storie, per un’esperienza ancora più immersiva e…da brividi!

La saga di successo internazionale tradotta in 29 lingue, distribuita in 28 Paesi e con 150.000 copie vendute solo in Italia, racconta le bizzarre avventure di Mortina, la celebre bambina zombie che, nonostante il suo colorito grigiastro e il talento nello staccarsi parti del corpo a piacimento, fa di tutto pur di fare amicizia con i bambini umani del villaggio, senza però rivelare al mondo il segreto che avvolge la sua famiglia. Sono proprio i luoghi e gli iconici personaggi della saga, ormai amatissimi da tutti i bambini, che rivivono attraverso La Fabbrica delle Storie: da Villa Decadente dove la simpatica Mortina vive con la brontolona zia Dipartita e con il suo fedele levriero albino Mesto, al cugino snob Dilbert, che vive a Villa Fronzola con Zia Megera.

Attraverso un’esperienza auditiva, digitale ed interattiva, i bambini potranno ricreare il mondo buffo e teneramente spaventoso immaginato con ironia e leggerezza da Barbara Cantini, premiata come “L’illustratore dell’anno” nel 2011 e autrice anche della nuova saga Puffy & Brunilde, già tradotta in quindici lingue, di cui è appena uscito il secondo volume Puffy & Brunilde. Il diario perduto (Mondadori, 2022).

L’audiolibro interattivo realizzato da Lunii ha previsto un accurato lavoro di sound design, il coinvolgimento di tre diversi attori e, come per tutti gli audiolibri Lunii, offre la possibilità per i bambini di scegliere gli elementi chiave e le attività tratte dai libri della saga, diventando loro stessi autori della storia e creando racconti sempre diversi per un totale di oltre un’ora di ascolto. Tra fantasmi, avventure notturne, piccoli misteri e sorprendenti ritorni, sarà impossibile morire… di noia!

Immergendosi tra ambientazioni gotiche, personaggi soprannaturali e avvenimenti giocosamente raccapriccianti, le storie di Mortina si possono ascoltare ovunque e in qualunque momento con il piccolo raccontastorie di Lunii, che ha già conquistato oltre 1 milione di famiglie in Europa e Nord America per la sua capacità di stimolare l’immaginazione, aumentare la memoria e il vocabolario e sviluppare il pensiero creativo dei bambini.

La Fabbrica delle Storie è un dispositivo senza schermi, né onde elettromagnetiche, né batterie, che può contenere fino a 300 diversi audiolibri interattivi di 75 autori italiani e internazionali e in 8 lingue e migliaia di storie tutte da creare ed ascoltare, regalando ai bambini un’esperienza di intrattenimento coinvolgente ed educativa, alternativa all’abuso di smartphone e tablet. Inoltre, attraverso la funzione Studio Lunii dell’app – un vero e proprio “studio di registrazione digitale” – i genitori, i nonni e i familiari dei bambini possono registrare con la propria voce appassionanti favole, filastrocche, ninna nanne, racconti divertenti o storie di famiglia, per farli ascoltare ai piccoli sul dispositivo, anche a distanza.

La Fabbrica delle Storie di Lunii è disponibile nei negozi, online su Amazon e sul sito Lunii, prezzo di vendita consigliato €64,90. L’audiolibro interattivo “Mortina, la bambina zombie”, a partire dai 5 anni, è disponibile sull’app Lunii a €12,90.