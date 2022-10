A Terlizzi la festa del luppolo con Birramilandia.

Dal 14 al 16 ottobre birre internazionali, food, musica e spettacoli teatrali.

Tutto pronto a Terlizzi per “Birramilandia”, la festa del Luppolo in programma dal 14 al 16 ottobre 2022. Via Chicoli si trasformerà in un villaggio dell’enogastronomia, in cui sarà possibile degustare marchi di birre internazionali accompagnati da ricette tipiche pugliesi.

Una formula che si replica per la seconda edizione e che vedrà protagonista il luppolo in tutte le sue sfumature accompagnato dalle tipicità e tradizioni di Terlizzi; un evento concepito nel clou dell’autunno per assaporare i colori di questa stagione magica, dove i toni del foliage ricordano quelli delle nostre amate birre artigianali.

Birramilandia è un festival organizzato dall’Associazione Il Rifugio con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner Pdl Comunicazione e Live Eventi, Radio 80 – LOVE FM.

La festa del luppolo propone a locali e turisti un’esperienza unica, legando la birra artigianale di qualità al buon cibo, ai prodotti di eccellenza di Terlizzi, alla musica e ai saperi del territorio.

Nel villaggio del gusto e della musica sarà possibile trovare le migliori birre tra italiane, belghe e tedesche tutte etichette ricercate da estimatori e appassionati del luppolo, accompagnati da produttori enogastronomici locali, musica live e cucina tipica pugliese. Birramilandia sarà un’esperienza di gusto.

Per dare valore alle bellezze di Terlizzi e alle sue tradizioni, ai suoi prodotti saranno creati angoli di tipicità verranno allestiti stand di fiori, corner dedicati alle ceramiche e all’ olio EVO. Un weekend dove sarà possibile partecipare a momenti outdoor di degustazione-spettacolo, con artisti di strada, giocolieri, trampolieri e sputafuoco. In programma, in apertura della festa del Luppolo made in Terlizzi, anche uno spazio dedicato ai più piccoli con un piccolo luna park, l’esibizione di mascotte e spettacoli ludici e teatrali.

Si parte venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 19, con DJ set di musica italiana, anni 80-90, dance, hit radio, pop internazionale a cui seguirà le live band Cuba Experience, sabato 15 ottobre i VEGA 80 ci esibiranno in perfomance di musica anni ‘80’90 italiana e internazionale, domenica 16 ottobre, lo start degli spettacoli dalle ore 17 a cui seguiranno i Taranta Fil Morena che delizieranno il pubblico con brani di Pizzica salentina e balli popolari