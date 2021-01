ROMA – Il calo delle vendite di questa edizione della Lotteria Italia “taglia” anche il budget per i premi di prima categoria: nel 2019, ricorda Agipronews, i cinque premi più alti valevano 10,5 milioni di euro, quest’anno si scende a 8,75 milioni (1,75 milioni di euro in meno). Confermato solo il primo da 5 milioni, mentre sono stati ritoccati il secondo premio (da 2,5 a 2 milioni di euro) e il terzo (da 1,5 milioni a un milione). Dimezzati invece il quarto premio, da un milione a 500mila euro, e il quinto premio, che quest’anno vale 250mila euro.

ROMA – L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato in una nota che il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alla Lotteria Italia ha stabilito di attribuire un totale di 130 premi per un importo complessivo di oltre 12 milioni e 500 mila euro. In questa edizione sono stati venduti circa 4,6 milioni di biglietti. I premi dei 130 biglietti vincenti, riporta Agipronews, saranno così distribuiti:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.000.000

3° Premio € 1.000.000

4° Premio € 500.000

5° Premio € 250.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 25 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 100 premi da € 25.000

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 50.500 euro.