A cura del dr. Giovanni Ghirga

La maggior parte delle linee guida per lo screening del cancro ai polmoni dipendono da quanto tempo le persone hanno fumato tabacco e quando hanno fumato l’ultima volta, ma l’American Cancer Society ora dice che non importa quanto tempo fa abbiano smesso. Mercoledì scorso l’American Cancer Society (ACS) ha pubblicato una guida che raccomanda a chiunque abbia una storia significativa di fumo di ottenere una TAC annuale a basso dosaggio per il cancro ai polmoni.

Le nuove linee guida espandono anche la fascia di età per lo screening del cancro del polmone da 50 a 80, invece di 55 a 74, e abbassano il requisito della storia di fumo da 30 anni a 20 anni di pacchetti di sigarette al di o di più. Ciò significa l’equivalente di un pacchetto al giorno per 20 anni, il quale include due pacchetti al giorno per 10 anni o quattro pacchetti al giorno per cinque anni. Queste raccomandazioni allineano i requisiti della nuova fascia di età e dell’anamnesi di fumo dell’ACS a quelli delle linee guida sul cancro del polmone della task force, le quali sono state aggiornate nel 2021. Tuttavia, la task force estende ancora l’idoneità allo screening del cancro del polmone solo ai pazienti che smettono di fumare entro il ultimi 15 anni.

Uno dei motivi principali per cui l’ACS ha voluto eliminare il requisito degli anni trascorsi, da quando hanno smesso di fumare, dalle sue linee guida era che molti ex fumatori sono ancora ad alto rischio di cancro ai polmoni, indipendentemente da quando hanno smesso di fumare. “Più analizzavamo i dati, più vedevamo che non c’erano prove reali per tale criterio”, ha affermato Robert Smith, vicepresidente senior della scienza per la diagnosi precoce presso l’American Cancer Society.