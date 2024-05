“Lastrico” è il nuovo singolo dei Nesho

Pubblicità

Dal 5 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LASTRICO”, il nuovo singolo dei NESHO.

“Lastrico” è un brano che traduce in chiave pop-soul la volontà di rinascere dalle ceneri di un amore finito. La fine di una relazione è parte della vita e il percorso che porta a questa consapevolezza non è sicuramente facile. Il ritornello della canzone suggerisce un trucco, uno strumento che permette alla persona ferita di non soccombere al dolore: la leggerezza.

Spiega la band a proposito del brano: “Lastrico nasce dall’intento di rimarcare il melodramma soul che, attraverso la sensualità insita nella vibrazione musicale, cerca di interrogarsi sui perché della vita e, ancor di più, sui perché dell’amore.”

Biografia

Nesho è un progetto di musica originale nato nel 2018 da un’idea di Riccardo Brunello e Alessandro Ardizzon. Nella sua formazione attuale, oltre ai due fondatori, il progetto include anche Marco Fiorese e Marco Ortolan. Dopo una prima fase di assestamento tra componenti e scelta musicale, Nesho decide di essere un progetto che mira ad una diffusione vasta di ascoltatori, proponendo e sperimentando in vari generi musicali, imponendo a questi una chiave POP.

Nel suo percorso la band ha deciso di intraprendere un percorso di produzione musicale al Blackdeer Studio per, collaborazione dalla quale sono stati prodotti i primi 5 brani del progetto.

Dopo l’esperienza in studio la band decide di legarsi a Matilde Dischi tramite il Maionese Project per la pubblicazione dei primi tre singoli: “Sangue Nero e Piume”, “Funky Erotica” e “Principiante”.

