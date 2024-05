“Andiamo al mare” è il nuovo singolo di Davide De Marinis con Vito Diomede e Asia

Pubblicità

Già in radio “Andiamo al mare” il nuovo singolo di Davide De Marinis con Vito Diomede e Asia, disponibile dallo stesso giorno in digitale. Il brano prodotto, arrangiato, suonato e mixato da Paolo Agosta presso il Bunker Home Studio è stato masterizzato da Marco Barusso presso il BRX Studio. La produzione esecutiva è di Vito Diomede.

Il sound estivo mischia la cassa in quattro a un basso dance ’70, le chitarre acustiche con quelle elettriche funky con il wah-wah. Le timbriche dei Synth si fondono con i sempre verdi Hammond Blues e gli Slide Hawaiani e il tutto fa da cornice a tre diverse bellissime voci pop.

«Durante una bellissima giornata estiva d’inverno ispirato da un clima fuori stagione ho scritto questo brano – racconta Davide De Marinis – e il progetto artistico invece prende forma in un bar di Milano, dopo un caffè preso insieme al mio amico e artista Vito Diomede. Ci siamo chiusi in studio con il mio produttore Paolo Agosta e abbiamo deciso di coinvolgere anche una giovane artista pugliese scoperta da Vito, Asia Santacroce, in arte Asia. Questa canzone parla di leggerezza, di andare al mare per trovare la serenità e anche perché no, un nuovo amore. Siamo tutti molto entusiasti del risultato raggiunto e speriamo che questa canzone possa emozionare, farsi cantare e anche ballare.”

Guarda il video

L’idea del video, regia di Paolo Agosta, è stata quella di portare i tre artisti sulla costa pugliese e di farli cantare e ballare tra Polignano a Mare e Mola di Bari, in città a bordo di un simpatico Tuc-Tuc e in spiaggia assieme a tanti amici che hanno voluto partecipare. Per il look si è scelto giocare sull’ironia, il colore e l’eleganza. Davide vestito da sub con la chitarra, maschera e boccaglio, e con abito elegante azzurro vintage, Vito outfit da turista con guantoni da box e Asia con costume e abito blu molto sexy. Nel video questi look si alternano anche con altri in cui i tre artisti sono vestiti da Blues Brothers.

Davide De Marinis nasce a Milano. Nel 1999 il suo primo singolo “Troppo Bella“, con cui raggiunge i primi posti delle classifiche e partecipa alla serata finale del Festivalbar all’Arena di Verona. Seguiranno tra gli altri: “I sentimenti nascono“, in gara nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2000 con “Chiedi quello che vuoi” e ancora “Gino“, “La Pancia“, “Fuori moda“, e “Non mi basti mai“. Nel 2006 l’album “Come da 2 lunedì“. Davide è anche autore di canzoni per altri artisti, tra cui Toto Cutugno. Nel 2009 arriva il singolo “Cosa cambia“, seguito da “Morandi Morandi”.

Nel 2013, ha scritto e pubblicato “Mela godo“, un brano scanzonato che celebra la bellezza delle piccole cose e negli anni successici “Stringimi più forte“, “Apro e chiudo” e “Piccanti parole“. Nel 2018, ha contribuito alla sigla “Amori della zia” per Domenica In condotta da Mara Venier. Nel 2019, ha partecipato su Rai 1 a “Ora o mai più” lanciando il suo inedito “Naturale” con il cameo nel video di Fausto Leali. Ha duettato con Wanda Nara nel brano “Nerazzurri si nasce“. A giugno 2023 ha pubblicato “Country Dance” con Enzo Salvi e Johnny Ponta e a Natale dello stesso anno con Marta Brando ha cantato “Natale Magico”.

Vito Diomede, pugliese originario di Mola di Bari, è una figura versatile nel mondo dello spettacolo e dei media. Anche se non è un cantante professionista, ha una grande passione per la musica e un talento per ascoltare i suoni e coglierne le sfumature. Iniziando come speaker radiofonico, ha intrapreso un percorso evolutivo che lo ha portato a diventare un conduttore televisivo di successo. Alcuni dei programmi televisivi di cui è stato protagonista includono “Stella del Sud”, “È Ora di…Te”, “Sul Palco”, “Il Piatto è SerVito”, “Edishowbar” e molti altri. La carriera di Vito Diomede è stata caratterizzata dalla sua volontà di sperimentare e cimentarsi in varie forme d’arte, tra cui anche la musica. La sua passione per la musica e la sua voglia di sperimentare lo hanno portato a collaborare con Davide De Marinis e Asia Santacroce, per il singolo “Andiamo al Mare”.

Asia Santacroce, in arte Asia, è una giovane artista di 19 anni originaria di Bari. Grande passione per il canto, con una personalità carismatica e una forte determinazione grazie al suo carattere solare e intraprendente. Per Asia, i valori giocano un ruolo fondamentale nella vita, e ama circondarsi di persone che condividono questa visione. Nonostante la sua giovane età, è consapevole che i momenti difficili e i periodi bui possono impartire preziose lezioni di vita, e si impegna a cercare felicità e serenità con sé stessa. Asia è stata scoperta da Vito Diomede, che l’ha coinvolta nel progetto con Davide De Marinis.

