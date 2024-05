Pubblicità

La classifica EarOne Airplay vede al comando Shakira e Cardi B: “Puntería” è il brano più ascoltato in radio

Shakira e Cardi B conquistano il primo posto della classifica EarOne Airplay. Il loro brano “Puntería” guadagna sette posizioni rispetto la scorsa settimana ed è il più ascoltato in radio. Perdono una posizione ciascuno e scivolano rispettivamente al secondo e terzo posto “Luna Piena” dei Negramaro e “Veleno” di Tananai. Si confermano nelle prime cinque posizioni “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (quarto posto, -1) e “Lonely Dancers” di Conan Gray (quinto posto, -1). Completano la top 10 “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè (sesto posto, -1), “Malavita” dei Coma_Cose (settimo posto, +10), “Karma” dei The Kolors (ottavo posto, -1), “Peyote” degli Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt (nuova entrata in nona posizione) e “Frutta Malinconia” di Francesco Gabbani (decimo posto, +10).

Le tre più alte nuove entrate sono “Peyote” degli Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt (posizione 9), “Paprika” di Ghali (posizione 17) e “Altrove” di Ultimo (posizione 27).

“Luna Piena” dei Negramaro si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. Rimangono stabili anche le altre due posizioni del podio: “Electric” di Darin (secondo posto) e “Louder” di Dotan (terzo posto).

“All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu anche questa settimana occupa il primo posto della classifica EarOne Airplay Dance. Guadagna una posizione e sale al secondo posto “Addicted” di Zerb e The Chainsmokers feat. Ink che precede “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man (terzo posto, -1).

“Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè si conferma al comando della classifica EarOne Airplay Urban. Secondo e terzo posto per “Alè” di Rhove e “King of the jungle” dei Club Dogo.

Nessuna novità anche nei primi tre posti della classifica EarOne Airplay Rock. “Eyes Closed” degli Imagine Dragons precede anche questa settimana “Human” di Lenny Kravitz e “Paradiso” de La Rappresentante di Lista.

“Contigo” di Karol G & Tiësto è saldamente al comando della classifica EarOne Airplay Latin e precede “Santa” di Rvssian, Rauw Alejandro e Ayra Starr (confermato al secondo posto) e “Si no no” di Danny Ocean (terzo posto, +8).

La classifica EarOne Airplay Italiani vede confermate le prime tre posizioni: “Luna Piena” dei Negramaro precede “Veleno” di Tananai e “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè.

Tra gli internazionali guida “Puntería” di Shakira e Cardi B (+2). Al secondo e terzo posto della classifica EarOne Airplay Internazionali troviamo “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (-1) e “Lonely Dancers” di Conan Gray (-1).

La classifica EarOne Airplay TV è guidata anche questa settimana da “Luna Piena” dei Negramaro. Guadagna una posizione e sale al secondo posto “Frutta Malinconia” di Francesco Gabbani che precede “Malavita” dei Coma_Cose (terzo posto, +6).

I Negramaro con “Luna Piena” guidano anche la classifica EarOne Airplay TV Indipendenti. Secondo e terzo posto per “Altrove” di Ultimo (nuova entrata) e “Louder” di Dotan (terzo posto, -1).

Settimana #20 dal 10/05/2024 al 16/05/2024

Tutte le classifiche sono disponibili su www.earone.com