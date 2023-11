COMGEST: SMART TECH, IL MEGATREND CHE PLASMA IL FUTURO

Condividi

Christophe Nagy, Gestore del fondo Comgest Growth America di Comgest

SmartTech è molto più di una semplice parola d’ordine. È il perno di un mondo moderno che sta cambiando a una velocità mozzafiato. Sotto questo termine si nasconde un’infinità di tecnologie e innovazioni che plasmano e semplificano la nostra vita quotidiana. Dagli smartphone ai veicoli autonomi, dall’analisi dei big data al continuo sviluppo dell’intelligenza artificiale: la smart tech è il motore del cambiamento e quindi anche parte integrante della strategia d’investimento.

L’industria dei semiconduttori come spina dorsale

L’industria dei semiconduttori è la spina dorsale di tutti questi sviluppi rivoluzionari. Questi minuscoli ma potenti elementi costitutivi sono la chiave di quasi tutto ciò che anima la nostra società moderna. Dalle comunicazioni alla medicina, dalla mobilità all’efficienza energetica, sono onnipresenti. La loro catena di approvvigionamento è una delle più complesse al mondo. Già oggi il fatturato dell’industria dei semiconduttori è stimato in oltre 600 miliardi di dollari – nel 2015 era di 335 miliardi. In confronto, le vendite globali di smartphone sono passate da circa 360 a 420 miliardi di dollari. Il settore dei semiconduttori beneficerà di un enorme potenziale di vendita nei prossimi anni. Ma lo Smart Tech va ben oltre lo status quo. Apre nuovi orizzonti alle tecnologie verdi, alle soluzioni big data/cloud, all’intelligenza artificiale (AI), ai veicoli a guida autonoma, al 5G e molto altro ancora.

Opportunità di investimento High Yield nel settore Smart Tech

Perché gli investitori istituzionali dovrebbero tenere d’occhio questo megatrend? La risposta sta nella prospettiva a lungo termine. L’industria dei semiconduttori, e quindi il settore SmartTech, non solo rappresentano un motore di crescita fondamentale per numerosi settori, ma sono anche essenziale per le infrastrutture globali. Negli Stati Uniti, gli investitori possono scegliere circa 300 titoli SmartTech in cui investire. Si tratta, tra l’altro, di servizi IT, software, hardware, cloud o semiconduttori. Di conseguenza, il potenziale di rendimento è altrettanto elevato. Anche la composizione attuale del nostro portafoglio riflette questa tendenza: il 34,3% è costituito da posizioni nel settore IT. La forte sovraponderazione è dovuta semplicemente al fatto che è proprio qui che esistono gli elevati rendimenti del capitale investito in combinazione con la crescita strutturale.

Nessun mercato che vince su tutti

Un esempio chiave di “driver” è il crescente utilizzo del cloud pubblico da parte delle aziende. Esse beneficiano di costi di server inferiori rispetto all’utilizzo dei propri sistemi, poiché i server pubblici possono essere utilizzati meglio ed è disponibile una capacità di calcolo molto maggiore. Per molte aziende, questo apre la possibilità di utilizzare modelli di intelligenza artificiale complessi e algoritmi ad alta intensità di calcolo. Riteniamo pertanto che i fornitori di servizi cloud e di capacità di server otterranno ottimi risultati nei prossimi anni. Inoltre, alcuni fornitori si stanno dividendo il mercato e i profitti: Microsoft, Amazon e Google insieme detenevano il 65% della quota di mercato nel primo trimestre del 2023, mentre le 20 aziende successive coprivano solo il 26%.

L’intelligenza artificiale come fattore X per la produttività

Anche l’intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale nel progresso dello smart tech. In un momento in cui la crescita del PIL mondiale è sempre più sotto pressione a causa di tendenze demografiche, risorse scarse, problemi climatici e altro ancora, la produttività è diventata il fattore X per la crescita e la prosperità. In questo senso, l’IA potrebbe aumentare gli incentivi agli investimenti per alcuni tipi di aziende. Un esempio è rappresentato dagli “assistenti virtuali”, come il “Copilot” di Microsoft, che è in grado di accelerare i processi riducendo i costi, consentendo agli imprenditori di concentrare le proprie risorse su altre aree dell’azienda. L’IA può democratizzare strumenti che in precedenza erano appannaggio delle grandi aziende. Il produttore di software Intuit, ad esempio, utilizza l’IA da diversi anni per offrire ai propri clienti commerciali una migliore panoramica della loro contabilità.

L’Intelligenza Artificiale sta portando a miglioramenti anche nell’healthcare

Si tratta di uno dei settori più inefficienti degli Stati Uniti: nel 2022 la spesa sanitaria rappresentava oltre il 18% del PIL nazionale. Una delle ragioni principali è la mancanza di un database nazionale, che porta a una grande quantità di inserimento manuale dei dati e quindi a un alto tasso di errore. Ciò, a sua volta, porta a diagnosi errate, degenze ospedaliere più lunghe e spese eccessive. Diverse aziende stanno attualmente lavorando per migliorare l’organizzazione dei dati a livello nazionale. Microsoft ha acquisito Nuance, leader nella tecnologia AI, per 20 miliardi di dollari. Nuance utilizza l’IA per completare la documentazione dei pazienti, risparmiando tempo prezioso per le visite mediche. Anche Oracle sta investendo, ad esempio, acquisendo Cerner, fornitore leader di cartelle cliniche elettroniche, per 28 miliardi di dollari.

La doppia natura di un megatrend

Lo Smart Tech, pur con tutte le sue opportunità, nasconde indubbiamente anche dei rischi. Il rapido sviluppo e l’elevata pressione competitiva del settore tecnologico possono portare alla volatilità e all’incertezza del mercato. Inoltre, in un mondo sempre più connesso in rete, aumenta il rischio di attacchi informatici e di violazioni della protezione dei dati. Tuttavia, siamo convinti che le opportunità superino i rischi di questo megatrend. Lo Smart Tech sta guidando il progresso in quasi tutti i settori e gli investitori che pensano a lungo termine beneficeranno del profilo di crescita. Non si tratta solo di un settore in cui si trova un grande potenziale di rendimento, ma anche quello in cui si sta delineando il futuro.