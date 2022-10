FANTAEXPO TRA GLI EVENTI SALERNITANI PRESENTATI A RIMINI

Al TTG Travel Experience di Rimini riflettori puntati anche sul Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, tra gli eventi dell’offerta turistica di Salerno

In occasione della 59^ edizione del TTG Travel Experience di Rimini, all’interno dello stand del Comune di Salerno, riflettori puntanti anche sul FantaExpo, il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, tra gli eventi inseriti nell’agenda turistica salernitana, presentata dall’amministrazione comunale. Ad illustrare le caratteristiche del festival a visitatori e tour operator della manifestazione B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta italiana nel mondo, è stato il direttore di FantaExpo, Davide Giudice. L’occasione è stata utile anche per tirare le somme della decima edizione, che si è conclusa da poco più di un mese, con numeri addirittura superiori a quelli dell’ultimo appuntamento in presenza, nel 2019, prima dell’emergenza Covid. «Il bilancio è stato estremamente positivo – ha dichiarato Giudice -; abbiamo registrato, in occasione di FantaExpo2022, circa 50mila accessi al Parco dell’Irno». «Si tratta – continua – di un risultato incredibile, che ci gratifica dei sacrifici fatti, dopo il lungo periodo di stop forzato, e per il quale non smetteremo mai di ringraziare il nostro pubblico, per il calore e l’affetto mostrati nei nostri confronti». FantaExpo, però, non rappresenta, tra gli eventi del settore, solo un punto di riferimento per i giovani salernitani: «In questi anni, siamo stati in grado di attirare sul territorio numerose presenze, con visitatori provenienti da tutta la Campania e non solo – continua Davide Giudice -; l’obiettivo adesso è quello di allargare sempre di più i nostri confini, senza, però, perdere le nostre radici». «Ringraziamo – conclude – l’amministrazione comunale di Salerno e il sindaco Vincenzo Napoli, per averci dato la possibilità di presentare FantaExpo, che si proietta verso l’undicesima edizione, anche al pubblico di riferimento del TTG Travel Experience di Rimini».