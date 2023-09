F1 Gp Singapore: trionfa Carlos Sainz e la sua Ferrari

Condividi

Carlos Sainz della Scuderia Ferrari ha conquistato una spettacolare vittoria nel Gran Premio di Singapore. In una corsa avvincente, ha sconfitto all’ultimo giro sia Norris della McLaren che Hamilton della Mercedes. Charles Leclerc, compagno di squadra di Sainz alla Ferrari, ha terminato al quarto posto, seguito da Max Verstappen.

La gara è iniziata con Sainz in pole position, e lui è rimasto in testa mentre Leclerc ha superato George Russell per conquistare la seconda posizione. Le due Ferrari hanno guidato la corsa, ma il gruppo di testa è rimasto molto compatto, con Russell davanti a Norris ed Hamilton. Nel frattempo, Verstappen è risalito dall’undicesimo al secondo posto in poche tornate, un’incredibile performance.

Poi, Verstappen si è unito a Esteban Ocon, ma purtroppo Ocon è stato costretto al ritiro al 44° giro. La Mercedes ha cercato una strategia audace cambiando ancora le gomme e cercando di guadagnare posizioni, ma Russell, che era terzo, ha fatto un errore nel finale della gara, causando una collisione.

Alla fine, è stata una vittoria emozionante per Sainz e la Ferrari, che ha dimostrato di essere competitiva a Singapore e ha portato a casa un importante risultato per il team italiano.”