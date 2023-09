Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa. Le dichiarazioni congiunte

Condividi

La leader Giorgia Meloni è atterrata ieri mattina all’aeroporto di Lampedusa, da dove ha iniziato la sua visita sull’isola insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e alla commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, che sono arrivate con lo stesso volo di Stato insieme a Meloni.

Secondo il programma, al termine della visita, intorno alle 11.30, la presidente del Consiglio e von der Leyen hanno rilasciato dichiarazioni congiunte presso l’aeroporto.

Meloni ha sottolineato l’importanza di un gesto di responsabilità da parte dell’Unione Europea, sottolineando che i confini di Lampedusa sono anche i confini dell’Europa. Ha enfatizzato che a Lampedusa è in gioco il futuro dell’Europa e che è necessario affrontare seriamente e insieme il problema delle partenze illegali.

Inoltre, Meloni ha sottolineato la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite e ha dichiarato che occorre una missione navale dell’UE per contrastare gli scafisti.

Von der Leyen ha affermato che l’immigrazione illegale è una sfida europea che richiede una risposta europea. Ha sottolineato la necessità di coinvolgere Frontex nelle espulsioni, offrire corridoi umanitari e legali e intensificare gli sforzi nella lotta contro i trafficanti. Ha annunciato progetti e finanziamenti aggiuntivi per la Tunisia come parte di un piano in 10 punti per affrontare la situazione.