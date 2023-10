🍀Estrazione Lotto e SuperEnalotto oggi venerdì 27 ottobre 2023. Nessun sei e Il 62 sbanca a Palermo dopo 117 estrazioni

Condividi

SuperEnalotto: Le Quote Vincenti dell’estrazione di Stasera

Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, tenutasi stasera, sono state annunciate le quote vincenti per le diverse categorie di punti. Ecco un riepilogo delle vincite:

Punti 6 : Nessuna vincita in questa categoria, il montepremi rimane intatto.

: Nessuna vincita in questa categoria, il montepremi rimane intatto. Punti 5+1 : Ancora una volta, nessuna vincita in questa categoria, il premio rimane disponibile per il prossimo concorso.

: Ancora una volta, nessuna vincita in questa categoria, il premio rimane disponibile per il prossimo concorso. Punti 5 : Sono state registrate 2 vincite in questa categoria, ciascun vincitore si aggiudica un premio di € 62.892,16.

: Sono state registrate 2 vincite in questa categoria, ciascun vincitore si aggiudica un premio di € 62.892,16. Punti 4 : Un totale di 342 fortunati giocatori ha centrato 4 numeri e si è guadagnato un premio di € 381,26 ciascuno.

: Un totale di 342 fortunati giocatori ha centrato 4 numeri e si è guadagnato un premio di € 381,26 ciascuno. Punti 3 : La categoria dei punti 3 ha visto ben 13.213 vincitori, ognuno dei quali riceverà € 29,36 come premio.

: La categoria dei punti 3 ha visto ben 13.213 vincitori, ognuno dei quali riceverà € 29,36 come premio. Punti 2: Infine, la categoria dei punti 2 è la più popolosa, con un impressionante numero di 216.566 vincitori. Ognuno di loro si aggiudicherà un premio di € 5,53.

Sebbene i premi più alti siano sfuggiti ancora una volta, le categorie di punti 5, 4, 3 e 2 hanno reso felici migliaia di giocatori in tutta Italia, dimostrando che la fortuna può colpire in modi imprevedibili. L’attenzione ora si sposta sulla prossima estrazione, con un montepremi ancora più invitante in palio.

Lotto: Il Ritardatario Centenario 62 Estratto Dopo 117 Turni

Nell’ultima estrazione del lotto a Palermo, un evento straordinario ha attirato l’attenzione di giocatori e appassionati: il numero 62, noto come il “ritardatario centenario,” è stato finalmente estratto dopo ben 117 turni di assenza.

Si tratta di un fatto che ha suscitato grande curiosità e interesse tra gli appassionati del lotto, poiché il numero 62 non si faceva vedere da oltre tre mesi, sfidando le probabilità e la pazienza dei partecipanti.

Tornano i numeri fortunati del Lotto, SuperEnalotto, SuperStar, Simbolotto, 10eLotto e MillionDay estratti in diretta su questa pagina stasera venerdì 27 ottobre 2023, centoquarantacinquesima estrazione dell’anno, quindicesima estrazione del mese di ottobre.

Siete pronti a scoprire se questa è la vostra serata fortunata? Sintonizzatevi sull’estrazione e tenete d’occhio quei numeri! Che la fortuna sia con voi! 🍀

Se cerchi estrazioni di un’altra data di Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto, 10eLotto e MillionDay clicca qui

Indice

Estrazione SuperEnalotto oggi venerdì 27 ottobre 2023: i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto n.145 di stasera venerdì 27 ottobre 2023

23 – 40 – 49 – 57 – 68 – 69

Jolly: 56

SuperStar: 56

Jackpot: 75.500.000 €

Attenzione: consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti del SuperEnalotto sul sito ufficiale della Sisal.

Quote e vincite SuperEnalotto oggi venerdì 27 ottobre 2023

Quote SuperEnalotto, i risultati di stasera venerdì 27 ottobre 2023

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 62.892,16 punti 4 342 € 381,26 punti 3 13.213 € 29,36 punti 2 216.566 € 5,53

Quote e vincite SuperStar oggi venerdì 27 ottobre 2023

Quote SuperStar, i risultati di stasera venerdì 27 ottobre 2023

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 0 € 0,00 4 stella 4 € 38.126,00 3 stella 55 € 2.936,00 2 stella 1.167 € 100,00 1 stella 7.483 € 10,00 0 stella 16.842 € 5,00

Premi assegnati al SupeEnalotto

Nella precedente di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 709.798 premi, per un totale di 4.286.428 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.

Jackpot SuperEnalotto: l’ultimo sei centrato

Il Jackpot per l’estrazione di stasera sale a 75.500.000 €

L’ultima vincita al Superenalotto è del 10 giugno 2023. Il fatidico sei ha regalato al fortunato o alla fortunata la bella cifra di oltre 42 milioni e mezzo. Segue la sestina vincente è arrivata il 25 marzo 2023, con 73,8 milioni di euro vinti con una puntata online .

La vincita più alta di sempre è stata realizzata il 16 febbraio 2023 con un jackpot vinto di 371.6 milioni di euro. Si tratta di record storico ben oltre i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro.

Estrazione del Lotto in diretta oggi venerdì 27 ottobre 2023

Dalle ore 20 del 27 ottobre sui canali ufficiali Lottomatica e su Italia News viene trasmessa l’Estrazione del Lotto serale in diretta, l’estrazione simbolotto, la combinazione fortunata del 10eLotto serale, e MillionDay.

Ultima estrazione del lotto stasera venerdì 27 ottobre 2023 n°145. I numeri del lotto

Estrazione Simbolotto in diretta oggi venerdì 27 ottobre 2023: simboli vincenti

Il Simbolotto di questo mese di ottobre è associato alla ruota di Roma .

Attenzione: Consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale di Lottomatica

Estrazione 10 e Lotto in diretta oggi venerdì 27 ottobre 2023

Di seguito l’estrazione del 10 e Lotto in diretta abbinati all’estrazione del Lotto di stasera venerdì 27 ottobre 2023 n°145

Estrazione MillionDay ed Extra MillionDay 20:30 in diretta oggi venerdì 27 ottobre 2023

In attesa dell’estrazione MillionDay e Extra Millioday in diretta delle 20.30.

Video dell’estrazione del Lotto in diretta

Numeri ritardatari al Lotto dopo l’estrazione del 27/10/23

Dopo l’estrazione del 27 ottobre questi i numeri ritardatari assoluti. Il più atteso è il 2 assente da Venezia da 134 estrazioni.