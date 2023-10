Continuano le Operazioni Militari israeliane nella Striscia di Gaza

Condividi

Notizie sulla guerra Israele – Hamas del 27 ottobre 2023

Introduzione: La situazione nel Medio Oriente rimane estremamente volatile, con operazioni militari in corso nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. L’esercito israeliano ha condotto una terza incursione nel nord di Gaza entro 24 ore, mirando alle posizioni e alle strutture di Hamas, secondo quanto riferito dai media israeliani. Questa operazione non ha riportato feriti tra i soldati israeliani, come dichiarato in un comunicato stampa militare.

Il Segretario Generale dell’ONU Guterres Appella a un Cessate il Fuoco Umanitario

In un nuovo appello urgente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco umanitario e ha sottolineato l’importanza del rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, oltre alla consegna di aiuti vitali alla Striscia di Gaza.

Guterres ha accolto con favore l’aumento del consenso globale a favore di una pausa umanitaria nel conflitto in corso in Medio Oriente. Ha sottolineato che il sistema umanitario a Gaza sta affrontando una situazione di collasso totale, con conseguenze drammatiche per oltre 2 milioni di civili che vivono nell’area.

Il Segretario Generale ha enfatizzato l’importanza che ciascuna parte coinvolta nel conflitto assuma le proprie responsabilità, sottolineando l’urgenza di porre fine alle sofferenze umane e di garantire l’accesso agli aiuti umanitari essenziali.

Nel frattempo, sul fronte dei combattimenti, l’esercito israeliano ha intensificato la sua azione in Gaza con pesanti bombardamenti di artiglieria e raid massicci concentrati sul campo profughi di Jabalia, situato nel nord della Striscia. Secondo i media israeliani, i bombardamenti di questa sera sono stati descritti come i più intensi dall’inizio del conflitto lo scorso 7 ottobre.

A causa di questi attacchi, molte aree della Striscia di Gaza hanno subito interruzioni nelle connessioni internet, creando ulteriori difficoltà per i residenti che cercano di comunicare e ricevere informazioni cruciali. In concomitanza con questi eventi, sono stati segnalati lanci di razzi provenienti da Gaza diretti verso il sud di Israele, segnando un’escalation delle ostilità nella regione.

L’appello di Guterres a un cessate il fuoco umanitario diventa sempre più urgente, mentre la comunità internazionale cerca di mediare e porre fine alle sofferenze in corso nei territori colpiti dalla violenza.

Violenza in Cisgiordania: Nel frattempo, in Cisgiordania, scontri tra manifestanti palestinesi e le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno portato alla morte di tre palestinesi e al ferimento di altri 12 a Jenin. Inoltre, un attacco con razzi a Taba, una città egiziana che confina con la Striscia di Gaza, ha causato il ferimento di sei persone.

Posizione di Hamas sul Rilascio degli Ostaggi: Hamas ha chiarito che non rilascerà ostaggi fino a quando non sarà raggiunto un accordo di cessate il fuoco. Questa affermazione è giunta da Abu Hamid, membro della delegazione di Hamas che ha recentemente visitato Mosca e ha avuto discussioni con il vice ministro degli Esteri russo, Bogdanov. Tra i temi in esame vi sono il rilascio degli ostaggi e l’evacuazione dei cittadini russi dalla Striscia di Gaza.

Prospettive delle Negoziazioni sugli Ostaggi dal punto di vista israeliano: Uno dei negoziatori israeliani coinvolti nelle discussioni sul rilascio di 229 ostaggi si è detto ottimista circa la possibilità di liberare donne, bambini e anziani, fintanto che non sia iniziata l’operazione di terra nella Striscia di Gaza.

Crisi Umanitaria a Gaza: La Striscia di Gaza continua a fronteggiare una grave crisi umanitaria. Si stima che circa 629.000 palestinesi abbiano cercato rifugio nei centri dell’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi) a Gaza. Questo numero supera notevolmente la capacità massima, e le scorte di carburante in esaurimento stanno mettendo a repentaglio i servizi sanitari e la distribuzione di beni essenziali come acqua e pane.

Dati sulle Vittime e Consegna di Aiuti: Nel contesto dei recenti bombardamenti israeliani, il Ministero della Salute di Gaza ha riportato almeno 481 vittime nelle ultime 24 ore. Dall’inizio del conflitto, un totale di 7.028 palestinesi sono stati uccisi, di cui il 66% erano donne e bambini. In un segno di speranza, oggi sono entrati a Gaza da Rafah dieci camion di aiuti, offrendo un certo sollievo alla situazione critica.

Razzi su Tel Aviv: Il braccio armato di Hamas, noto come Brigate Ezzedin al-Qassam, ha rivendicato la responsabilità di una serie di attacchi con razzi su Tel Aviv. Uno di questi razzi ha colpito un edificio residenziale, causando il ferimento di tre persone. I servizi di soccorso israeliani hanno riferito che due dei feriti erano in condizioni stabili, mentre un terzo presentava ferite moderate. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome ha intercettato almeno otto dei razzi in arrivo.

Accuse riguardo il Quartier Generale di Hamas: Le forze di sicurezza israeliane hanno accusato che il quartier generale di Hamas a Gaza sia situato sotto l’ospedale centrale Shifa. Sostengono che da questa posizione Hamas impartisce ordini e coordina i lanci di razzi su Israele. L’ospedale, che dispone di 1.500 letti e un personale di 4.000, sarebbe utilizzato come scudo umano.

Smentite di Hamas: I rappresentanti di Hamas hanno categoricamente respinto tali accuse. Un leader di Hamas, citato dai media israeliani, ha smentito categoricamente le affermazioni, definendole “bugie” e ha espresso preoccupazioni che Israele potrebbe essere in procinto di compiere un nuovo attacco nelle vicinanze dell’ospedale, con il rischio di provocare vittime civili.

La situazione nella regione rimane in continua evoluzione, con la persistente violenza e gli sforzi diplomatici per affrontare la crisi in corso nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.