Sciame sismico in Toscana. Terremoto 3.1 oggi 27 aprile 2024 a Barberino di Mugello (Firenze)

Sciame sismico ancora in corso in Toscana

Sciame sismico in Toscana. Terremoto 3.1 oggi 27 aprile 2024 a Barberino...

Uno sciame sismico sta interessando la zona di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Lo sciame ha interessato tutta la notte di oggi 27 aprile 2024 ed è ancora in corso. La prima scossa, quella fin ora registrata come la più intensa di magnitudo 3.1 gradi richiter è stata registrata dai sismografi dell’INGV 00:39 con epicentro alle coordinate 44.0210, 11.2560 e profondità (ipocentro) di 9 Km.

Da quel momento si sono registrate 18 scosse superiori a 2 gradi richter l’ultima delle quale alle 07:32 di stamattina (2.2 gradi richter).

Molte le persone che hanno avvertito la prima scossa e le altre anche ai piani alti di Firenze.

Prima dell’inizio dello sciame sismico a Barberino del Mugello, un sisma era stato registrato anche in provincia di Prato, nei pressi di Vernio. La scossa in questo caso è stata di 3 gradi Richter.

