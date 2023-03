Estrazione SuperEnalotto e Lotto oggi sabato 25 marzo 2023. I numeri vincenti

Condividi

Di seguito tutti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto, SuperStar, Simbolotto, 10eLotto e MillionDay estratti in diretta oggi sabato 25 marzo 2023, trentaseiesima estrazione dell’anno, decima estrazione del mese di marzo.

Se cerchi estrazioni di un’altra data di Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto, 10eLotto e MillionDay clicca qui

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 25 marzo 2023 : i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto n.36 del 25-3-23

4 – 15 – 26 – 27 – 72 – 82

Jolly: 89

SuperStar: 12

Jackpot di stasera: 73.800.000 €

Attenzione: consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti del SuperEnalotto sul sito ufficiale della Sisal.

Quote e vincite SuperEnalotto oggi sabato 25 marzo 2023

In attesa delle quote ufficiali Sisal

Quote e vincite SuperStar oggi sabato 25 marzo 2023

Quote SuperStar, i risultati di stasera sabato 25 marzo 2023

In attesa delle quote ufficiali Sisal

Premi assegnati al SupeEnalotto

Nella estrazione precedente di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 845.459 premi, per un totale di 5.831.797 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.

Jackpot SuperEnalotto: l’ultimo sei centrato

Il Jackpot per l’estrazione di questa sera raggiunge quota 73.800.000 €. La vincita più alta di sempre è stata realizzata il 16 febbraio 2023 con un jackpot vinto di 371.6 milioni di euro. Si tratta di record storico ben oltre i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro. La penultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM).

Estrazione del Lotto oggi sabato 25 marzo 2023

Dalle ore 20 del 25 marzo sui canali ufficiali Lottomatica e su Italia News viene trasmessa la diretta per i numeri sulle ruote del Lotto, la combinazione fortunata del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto.

Ultima estrazione del lotto stasera sabato 25 marzo 2023 n°36

BARI 14 2 69 10 24 CAGLIARI 69 56 40 59 81 FIRENZE 1 43 37 49 74 GENOVA 50 12 17 77 34 MILANO 28 19 89 41 85 NAPOLI 6 26 52 18 8 PALERMO 25 49 61 8 7 ROMA 15 20 28 45 81 TORINO 49 29 11 70 87 VENEZIA 43 77 37 78 4 NAZIONALE 39 24 46 79 76

Estrazione Simbolotto oggi sabato 25 marzo 2023 : simboli vincenti

Estrazione simbolotto 25 marzo 2023

Attenzione: Consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale di Lottomatica

Estrazione 10eLotto abbinato al Lotto oggi sabato 25 marzo 2023: numeri vincenti

Di seguito i numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati all’estrazione del Lotto di stasera sabato 25 marzo 2023 n°36

Estrazione 10eLotto abbinato al Lotto sabato 25 marzo 2023: numeri vincenti

Estrazione MillionDay ed Extra MillionDay oggi sabato 25 marzo 2023

Estrazione MillionDay ed Extra MillionDay sabato 25 marzo 2023

Numeri ritardatari al Lotto prima dell’estrazione del 25/3/23

Prima dell’estrazione del 25 marzo questi i numeri ritardatari assoluti. Il più atteso è il 23 che manca dalla ruota di Roma da 144 estrazioni

RUOTA NUMERO RITARDO ROMA 23 144 estr. PALERMO 45 107 estr. CAGLIARI 17 93 estr. PALERMO 74 88 estr. VENEZIA 38 86 estr. ROMA 69 83 estr. GENOVA 60 80 estr. MILANO 6 80 estr. TORINO 3 77 estr. ROMA 68 73 estr.

Come si gioca al Superenalotto

Il Superenalotto è un gioco a totalizzazione . Ecco in sintesi come si gioca:

Scegli sei numeri fra 1 e 90. Ogni singola giocata ha il costo di 1 €. Scegli se attivare l’opzione Superstar al costo di 0,50 €. Il numero Superstar deve essere compreso tra 1 e 90. Se fai una vincita al SuperEnalotto che indovini anche il numero SuperStar partecipi ai premi di cui alle quote SuperStar. Controlla l’estrazione che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e scopri se hai vinto

Maggiori informazioni su come giocare al SuperEnalotto

Come si gioca al SuperStar

Il gioco aggiuntivo consente di scegliere, o di farsi assegnare in modo casuale, un numero compreso tra 1 e 90, incluso in aggiunta ai numeri giocati al SuperEnalotto. A ogni estrazione, dopo che sono stati annunciati i sette numeri del gioco tradizionale, viene estratto il numero SuperStar.

Come si vince al SuperEnalotto SuperStar

Il vantaggio del gioco SuperEnalotto SuperStar consiste sicuramente nel fatto che offre la possibilità di provare a vincere più premi. I premi a punteggio possono essere assegnati nel caso in cui il giocatore abbia indovinato solamente il numero SuperStar, oppure quest’ultimo in combinazione con uno o due numeri principali del SuperEnalotto.

Se hai indovinato, oltre al numero SuperStar, 3, 4 oppure 5 numeri del gioco tradizionale, il giocatore ha la possibilità di vincere somme di importo maggiore.

Le categorie di premi a punteggio sono così suddivise:

5 Stella : cinque punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar;

: cinque punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar; 4 Stella : quattro punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar;

: quattro punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar; 3 Stella : tre punti indovinati SuperEnalotto più il numero SuperStar;

: tre punti indovinati SuperEnalotto più il numero SuperStar; 2 Stella : due punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar;

: due punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar; 1 Stella : un punto indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar;

: un punto indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar; 0 Stella: zero punti indovinati al SuperEnalotto più il numero SuperStar.

Probabilità di vincita SuperEnalotto

Costo combinazione:1 Euro (giocata minima 1 combinazione )

Matrice: 6 su 90

Categoria Punti Probabilità 1 su 1^ 6 622.614.630 2^ 5+1 103.769.105 3^ 5 1.250.230 4^ 4 11.907 5^ 3 327 6^ 2 22

Probabilità di vincita SuperStar

Costo combinazione:0,5 Euro

Matrice: 1 su 90

Categoria Punti Probabilità 1 su 1^ 6 56.035.316.700 2^ 5+ 9.339.219.450 3^ 5 112.520.716 4^ 4 1.071.626 5^ 3 29.404 6^ 2 1.936 7^ 1 303 8^ 0 138

Come si gioca al Lotto

Il lotto è un gioco a quota fissa e giocare al Lotto è molto semplice. Ecco gli step in sintesi

Scegli fino ad un massimo di 10 numeri dall’1 al 90. Scegli una o più ruote tra le 10 che rappresentano le città e quella Nazionale. E’ possibile scegliere l’opzione “Tutte le ruote” che però non comprende la ruota Nazionale. Scegli uno o più tipi di puntata tra: estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina. Scegli l’importo a partire da un minimo di 1 €, fino ad un massimo di 200 €. L’importo deve essere una cifra multipla di 0,50 €. Mi raccomando: gioca responsabilmente! Attendi l’estrazione che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e scoprirai se hai vinto.

Maggiori informazioni su come giocare al Lotto

Come si gioca al Simbolotto

Per giocare a Simbolotto basta includere nella propria giocata del Lotto la ruota in promozione. Nel momento in cui si effettua la giocata verrà assegnata in maniera random e gratuita una combinazione di 5 simboli. L’estrazione dei simboli avviene dopo l’estrazione del Lotto. Si vince in base al numero di simboli indovinati a prescindere dall’ordine in cui sono estratti, e in base all’importo giocato sulla singola ruota.

Attenzione: la giocata su Tutte le ruote non prevede la partecipazione al Simbolotto.

Come si gioca al 10eLotto

Il 10eLotto collegato all’estrazione del Lotto avviene in concomitanza con quest’ultima. Ecco in breve come si gioca.

Scegli fino a 10 numeri tra 1 e 90. Ogni giocata costa 1 €. Si possono attivare le opzioni Numero Oro e Doppio Oro: la giocata in questo caso aumenta ma si partecipa a premi più ricchi. Con l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 non estratti. Controlla l’estrazione del 10eLotto, che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e scopri se hai vinto.

Maggiori informazioni sul 10eLotto qui

Come si gioca al MillionDay

Il gioco del MillionDay è un gioco di sorte basato sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 ed il 55. La partecipazione al gioco avviene compilando la schedina di pre-gioco, anche tramite dispositivi digitali, o comunicando a voce al ricevitore i numeri che si intende giocare e mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati. La posta di gioco è fissata ad 1 euro. Si possono effettuare diversi tipi di giocata:

Giocata singola: si pronosticano 5 numeri, l’importo della giocata è fisso ad 1 euro.

Giocata plurima: è possibile effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro.

Giocata sistemistica: è possibile pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate

Le vincite derivano dalla corrispondenza di 2, 3 4 o 5 numeri tra i numeri pronosticati ed i 5 numeri estratti.

Maggiori informazioni sul MillionDay