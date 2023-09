E’ morto Giorgio Napolitano

Condividi

Il presidente emerito Giorgio Napolitano è deceduto all’età di 98 anni. Da un periodo di tempo, si trovava ricoverato in una clinica a Roma.

Giorgio Napolitano è stato l’11° Presidente della Repubblica, servendo dal maggio 2006 al gennaio 2015, e diventando il primo in Italia a essere stato eletto per un secondo mandato in tale carica. Egli è stato anche il primo presidente a essere stato membro del Partito Comunista Italiano (PCI).

La sua carriera politica ha avuto inizio nel 1953 quando è stato eletto deputato, e da allora ha ricoperto diversi incarichi, tra cui la presidenza della Camera dei Deputati e il ministero dell’Interno. Inoltre, è stato senatore ed eurodeputato.

Le condoglianze dal Governo

Il governo italiano ha espresso le condoglianze per la scomparsa di Giorgio Napolitano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: “A nome del governo italiano, esprimo alla famiglia Napolitano un pensiero di affetto e le nostre più sincere condoglianze.”

Inoltre, il vicepremier Antonio Tajani ha affermato: “Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Giorgio Napolitano. Abbiamo lavorato insieme al Parlamento europeo per anni. Nonostante le divergenze di opinioni, lo considero un importante protagonista della storia politica italiana.”

Anche il vicepremier Matteo Salvini ha aggiunto: “Ricordo e preghiera. In questo momento, ogni parola in più sarebbe superflua.”

Le condoglianze dagli imprenditori

«Uomo del Sud e orgoglio dei meridionali, politico rispettato in Italia, da avversari ed estimatori, così come all’estero e grande esponente delle istituzioni, Giorgio Napolitano ha scritto la storia della Repubblica italiana. Alla sua famiglia va il cordoglio da parte di tutta la comunità di Unimpresa». Lo dichiara il presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi.

Chi era Giorgio Napolitano?

Giorgio Napolitano è stato un importante politico italiano che ha svolto un ruolo di rilievo nella storia politica del paese. Ecco una breve panoramica della sua carriera e dei suoi incarichi più significativi:

Esponente del Partito Comunista Italiano (PCI): Napolitano è entrato a far parte del Partito Comunista Italiano (PCI) e ha rappresentato questo partito come deputato alla Camera dei Deputati a partire dal 1953. Ministro dell’Interno: Ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Interno tra il 1996 e il 1998, durante il governo guidato da Romano Prodi. Durante il suo mandato, ha lavorato su questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza. Membro del Parlamento Europeo: Napolitano è stato anche membro del Parlamento Europeo. Presidente della Camera dei Deputati: Ha ricoperto la carica di Presidente della Camera dei Deputati in diverse legislature, un incarico di grande rilevanza all’interno del sistema politico italiano. 11° Presidente della Repubblica Italiana: Il ruolo più noto di Giorgio Napolitano è stato quello di Presidente della Repubblica Italiana. È stato eletto alla presidenza nel 2006, diventando così il 11° Presidente della Repubblica italiana. È stato il primo presidente a essere stato eletto per un secondo mandato, che ha svolto fino al 2015. Durante il suo mandato, ha affrontato diverse questioni politiche e istituzionali cruciali per il paese.

La sua carriera politica è stata caratterizzata da un forte impegno nell’ambito parlamentare e istituzionale, e ha avuto un impatto significativo sulla politica italiana durante il suo lungo servizio pubblico. Giorgio Napolitano è deceduto nel 2023 all’età di 98 anni.