Da oggi in radio “Come gli aeroplani” il nuovo singolo inedito di Mattia Toni tratto dal suo nuovo album “Ultima Chiamata” già in digitale

Pubblicità

Condividi

Arriva in radio “Come gli aeroplani” il nuovo singolo inedito di Mattia Toni (MainTrackMusic), tratto dal suo nuovo album “Ultima chiamata”, già negli store e sulle piattaforme digitali.

«“Come gli aeroplani” è una canzone pop che incontra sonorità moderne e accattivanti – afferma Mattia Toni – mi sono immaginato di poter volare e rimanere nel mezzo, fra il cielo e la terra come fanno gli aeroplani. L’idea di questo brano è nato dalla necessità di trovarsi a scegliere un percorso di vita e non sapere che strada prendere.»

Pubblicità

Qui il video:

Il video, già su Youtube, nasce da un’idea di Mattia Toni ed è realizzato da DiTe Communication.

Questa la tracklist dell’album: “Alla fine un senso c’è”, “Come gli aeroplani”, “Un’estate andata un po’ così”, “Non è il posto per ballare”, “L’astronauta”, “Come quando”, “Quello che non sei”, “Fino all’alba”, “Se ti penso”, “No party”, “La notte”, “Per noi inspiegabile”, “Wait for me” e “Alza la radio”.

Mattia Toni di Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, è laureato in Scienze della Comunicazione. A 19 anni si avvicina al mondo della musica, frequenta l’Istituto Musicale Merulo. In quel periodo studiando affina le sue tecniche vocali e strumentali suonando ed esibendosi con alcune rock band. Nel 2015 compone e interpreta, da solista, “We’re in love tonight” diventata sigla del Gay Village di Roma. Nel 2016 apre il suo canale YouTube e inizia a pubblicare le sue canzoni con video autoprodotti. Nell’estate 2018 produce “Before the summer ends”, ottenendo un buon riscontro sia a livello nazionale che internazionale, a cui fa seguito “Like This”. Mattia, dopo aver girato l’Europa con ospitate live nei maggiori club, non perde d’occhio il suo lavoro in studio per preparare il primo album e proseguire con l’attività di producer. Nel 2019 è la volta di “This is love”, dove canta il desiderio di diventare padre, “Dance” con cui racconta il suo amore per l’estate, il mare e il ballo e “My Phone”. Il 7 agosto 2020 è tornato in radio con “La Notte”, in italiano, poi a settembre “Fino all’alba” seguito da “Dove Quando”. L’11 giugno ha pubblicato “Un’estate andata un po’ così” e il 30 luglio “Wait for me”. Il 29 ottobre 2021 esce “Qualcosa Quasi Inspiegabile” e a gennaio 2023 rilascia il suo album “Ultima Chiamata” e lancia in radio “Come gli aeroplani” il cui video è già su Youtube.

Mattia Toni è anche qui Facebook Youtube Instagram Twitter TikTok