Rachele Falco: disponibile in radio “Io vinco la vita” il nuovo singolo

E’ in radio “Io vinco la vita” (Capogiro Records), il nuovo singolo di Rachele Falco.

“Io vinco la vita” è una canzone che sottolinea il profondo desiderio umano di sentirsi valorizzati e apprezzati, non solo per le proprie abilità e successi, ma anche per la propria essenza.

Il brano interpretato da Rachele e scritto dal Maestro Giuseppe Mavilla è un inno alla determinazione, alla speranza e all’amore, che comunica un messaggio di fiducia e ottimismo verso il futuro.

Vincere la vita si può… e Rachele ipovedente, grazie al canto riesce a dar testa alle diversità trasmettendo speranza e sollievo a chi soffre e si sente inutile…

Dice l’artista: “Attraverso la mia musica”, vorrei trasmettere il messaggio di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita, ma di affrontarle con forza e determinazione e guardare al futuro con speranza e fiducia”.

Il videoclip di “Io vinco la vita”, diretto da Antonio Cannarella e girato a Portopalo di Capo Passero è una celebrazione della bellezza della natura e della libertà che essa rappresenta. Attraverso le immagini di questo luogo incontaminato, il video vuole trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo, invitando gli spettatori a guardare al futuro con fiducia e a trovare la propria strada nella vita.

BIOGRAFIA

Rachele Falco è una giovanissima e talentuosa interprete siciliana che ha già ottenuto importanti risultati nella sua carriera musicale.

Nel 2021 ha dimostrato il suo talento partecipando ai callback di “All Together Now” a Roma, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi davanti al regista e autore televisivo Roberto Cenci. È stata anche finalista nel concorso canoro nazionale XCANTO a Milano, classificandosi al secondo posto.

Sempre nel 2021, ha lavorato a stretto contatto con il Maestro Giuseppe Mavilla per la realizzazione del suo primo singolo “Io vinco la vita”, registrato a Milano. Ha inoltre partecipato come ospite al Pozzallo Festival e ha superato i casting di Performer Italian Cup RAI 1 a Napoli, raggiungendo le finali a Roma.

Rachele ha vinto il Real Talent regionale di Acireale Catania e si è classificata al secondo posto alla finale nazionale Veladoro Junior. Ha ottenuto un contratto discografico con l’etichetta nazionale CAPOGIRO Records di Torino per la produzione del suo singolo.

Nell’aprile del 2021, ha pubblicato su facebook un video di una sua lezione di canto con il brano “My Heart Will Go On” di Celine Dion, che ha rapidamente raggiunto 155.000 visualizzazioni in una settimana, con oltre 2000 commenti.

La sua carriera sta chiaramente prendendo slancio, e Rachele Falco sembra avere un futuro promettente nel mondo della musica.

Rachele: Instagram | TikTok | Facebook