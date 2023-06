COUNTDOWN MATURITÀ:I CONSIGLI DI EDULIA TRECCANI SCUOLA

Condividi

Come affrontare l’imminente esame di maturità gestendo al meglio il fattore ansia? Qual è il miglior approccio allo studio? Come e quali collegamenti tra discipline adottare? Qual è il valore oggi della valutazione finale e il suo impatto anche in chiave futura per gli studenti?

L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, grazie a edulia Treccani Scuola, il marchio che sviluppa strumenti e attività online e offline rivolti al mondo scolastico, lancia una nuova iniziativa gratuita con i migliori consigli per affrontare l’esame di Stato, con spunti e suggerimenti metodologici e didattici utili non solo per i maturandi ma anche per le loro famiglie e per il corpo docente.

Da oggi sono online 4 clip gratuite su https://corsi-scuola.edulia.it/maturita-2023 firmate da Christian Raimo, docente di Storia e Filosofia e scrittore, che affronta alcuni aspetti e temi fondamentali legati all’esame di maturità.

Si parte dal fattore ansia e su come gestire questo sentimento: una base importante è la consapevolezza dei propri mezzi e del percorso fatto per affrontare nel modo migliore l’esame, che resta un vero e proprio rito di passaggio verso l’età adulta e che segna il termine della relazione educativa fra gli studenti e i propri maestri, sancendone l’autonomia finale.

L’approccio allo studio, come prepararsi, riassumere e, più in generale, fare un ripasso di tutto il programma, è certamente una sfida educativa importante. Per affrontarla al meglio, è utile trasformarla in una sfida collettiva, dove l’intera classe si unisce e impara a confrontarsi, dove ognuno capisce le proprie debolezze e si mette in dialettica con gli altri. Fra i suggerimenti indicati, anche il concedersi il tempo di un apprendimento metacognitivo e sedimentato.

Sul tema della capacità di fare collegamenti interdisciplinari, sempre più richiesto da 10-15 anni, specialmente nel colloquio orale finale, Raimo sottolinea che non esiste per questo una disciplina specifica e che è concreto il rischio di associazioni arbitrarie; è invece utile saper valorizzare il percorso studi seguito durante i 5 anni, durante i quali, per saper fare collegamenti e associazioni più consapevoli è fondamentale aver acquisito l’apprendimento dei metodi del sapere: quello matematico, scientifico, filosofico e argomentativo, storico, dell’analisi del testo…

La valutazione finale a seguito dell’esame di Stato, infine, che rischia di appiattire la riflessione educativa su un mero voto numerico, resta una sfida per docenti e studenti per cercare di condividere insieme i criteri valutativi, all’interno di una relazione educativa virtuosa.

L’impegno di edulia Treccani Scuola sul fronte maturità continua anche con ““”Maturadio – Lezioni in podcast” – www.raiplaysound.it/programmi/maturadio – progetto nato nel 2020 dalla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione, Rai Radio 3 e Treccani e che ogni anno supporta studentesse e studenti che stanno preparando l’esame, con oltre 200 podcast didattici e focus su varie materie: filosofia, fisica, greco, inglese, italiano, latino, matematica, scienze, storia e storia dell’arte.

edulia Treccani Scuola si conferma quindi un vero ecosistema digitale al servizio di tutta la comunità educante, a partire dalla prima piattaforma edutech ad abbonamento rivolta ai docenti italiani che offre una formazione certificata e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, con oltre 70 corsi disponibili sul portale corsi-scuola.edulia.it, tutti fruibili in modalità asincrona.