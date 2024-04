Cresce il fenomeno delle ripetizioni private tra gli studenti italiani

Pubblicità

L’investimento delle famiglie italiane nelle ripetizioni private per i propri figli è in costante crescita. Secondo i dati raccolti dall'”Osservatorio ripetizioni private”, che ha esaminato le testimonianze di un campione di sei mila studenti di scuole medie e superiori, circa uno studente su cinque, anche senza insufficienze, ha frequentato corsi di ripetizione nell’ultimo anno.

La spesa media per studente per queste lezioni supplementari è stata di circa 450 euro, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo dato riflette una tendenza crescente alla ricerca di supporto esterno per migliorare o consolidare le competenze scolastiche, indipendentemente dalla presenza di difficoltà accademiche evidenziate da insufficienze in pagella.

Questo trend è indicativo di un cambiamento nel panorama educativo, dove le ripetizioni non sono più viste solo come un rimedio alle difficoltà scolastiche, ma anche come un mezzo per migliorare le performance e prepararsi meglio alle sfide accademiche future.

