Conte si dissocia dalle primarie a Bari: mancano le condizioni

Giuseppe Conte, alla guida del Movimento 5 Stelle, ha espresso una chiara posizione in merito alle primarie per le elezioni comunali a Bari, dichiarando l’assenza delle condizioni necessarie per la loro realizzazione in modo serio.

“La decisione di sostenere il candidato Laforgia non solo persiste ma si intensifica,” ha affermato Conte, evidenziando la volontà del Movimento di perseguire una campagna elettorale all’insegna della legalità e della massima trasparenza.

Conte ha inoltre annunciato l’intenzione di dialogare con gli altri partiti della coalizione per affrontare uniti le prossime sfide elettorali. Dall’altro lato, il Partito Democratico ha commentato la posizione di Conte come “incomprensibile”, mettendo in luce divergenze all’interno della coalizione sulla questione delle primarie.