Laura Sorbello: “Perdersi dentro” – un inno alla resilienza

Il dolore trasformato in forza nel primo singolo della giovane cantautrice catanese

Pubblicità

Condividi

La giovane cantante catanese Laura Sorbello debutta nei digital store con il suo primo singolo “Perdersi Dentro”, un brano che esplora il dolore di una perdita e il percorso di rinascita che ne deriva. Attraverso una lirica intensa e toccante, Laura racconta la lotta interiore vissuta dopo la scomparsa del padre, invitando gli ascoltatori a “perdersi dentro” per trasformare il dolore in forza.

Il brano è nato da una conversazione con il suo manager e vocal coach, Massimo Galfano, che ha saputo cogliere l’essenza delle emozioni di Laura e tradurle in parole sincere e commoventi. Le melodie del Maestro Giuseppe Denaro hanno poi arricchito la composizione, creando un’armonia perfetta tra testo e musica.

Pubblicità

“Perdersi Dentro” è un’autobiografia musicale che offre uno sguardo intimo sulle esperienze di Laura, riflettendo su come la perdita abbia plasmato la sua musica e la sua identità. Versi come «E mi sento vittima di una finta verità» esprimono la lotta contro le false narrazioni del dolore, mentre la strofa conclusiva utilizza la metafora del mare per rappresentare l’immensità del dolore e della ricerca interiore.

Oltre a raccontare il dolore, il singolo trasmette un messaggio di forza e speranza. Laura canta della sua decisione di resistere alle influenze negative e di mantenere la propria strada nonostante le avversità. Il brano vuole ispirare gli altri a trovare la loro voce e a riconoscere il proprio valore.

Laura ringrazia sua madre Bianca, il team di Eventi e Management Italia, la scuola di canto The Vocal Music School, il suo manager Massimo Galfano e il Maestro Giuseppe Denaro per il loro supporto nel trattare un tema così delicato e personale.

Nata a Catania il 30 marzo 2009, Laura ha mostrato il suo talento musicale fin da piccola. Con “Perdersi Dentro”, fa il suo ingresso nel mondo della musica, portando con sé un messaggio di speranza e resilienza per la sua generazione.