Fantasy Day 2024: un viaggio tra spazio, tempo e incognito

Napoli, 07 giugno 2024 – Il Fantasy Day torna a San Giorgio a Cremano dal 14 al 16 giugno. Villa Bruno sarà il palcoscenico di tre giorni di eventi gratuiti organizzati dall’Associazione Culturale ALTANUR. Il festival, parte del “Cartellone degli Eventi Metropolitani” – “San Giorgio M.A.G.I.E.”, promette di incantare i visitatori con un ricco programma di attività e sorprese.

Quest’anno, il tema sarà “Il Tempo, lo Spazio, l’Incognito”, con numerose collaborazioni illustri come quella con la Scuola Italiana di COMIX di Napoli. Tra le attrazioni principali, i partecipanti potranno godere di spettacoli di cosplayer, installazioni giganti, giochi, videogames, talk show e laboratori per bambini. Inoltre, tornerà il Fantasy Day Film Festival diretto da Salvatore de Chiara.

L’ospite d’onore di questa edizione sarà Teo Bellia, noto doppiatore di Michael J. Fox in “Ritorno al Futuro”. Un momento attesissimo sarà la presentazione del numero zero del romanzo “I Lazahar”, previsto in libreria a novembre 2024 per Douglas Edizioni. Il libro, scritto da Giuseppe Buonaguro e Maria Germano, esplora in chiave fantasy la ricca cultura alchemica ed esoterica di Napoli.

Il romanzo “I Lazahar” mira a offrire una nuova prospettiva sulla città partenopea, lontana dai soliti stereotipi. Tra sogni, Cabala, Smorfia e Culto dei Morti, la storia segue quattro adolescenti attraverso i quattro stadi dell’evoluzione alchemica: Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo. Ogni stadio rappresenta un passaggio di maturazione psicologica per i protagonisti, che lottano contro un demone malvagio per liberare la loro città.

Il Fantasy Day 2024 promette di essere un evento imperdibile, ricco di magia, creatività e cultura, celebrando il fantastico in tutte le sue forme.