Camera dei Deputati respinge la mozione di sfiducia contro Santanchè

La Camera dei Deputati ha espresso la propria fiducia nei confronti della Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, respingendo con 213 voti contrari, 121 favorevoli e 3 astensioni la mozione di sfiducia promossa dal Movimento 5 Stelle e sostenuta dalle opposizioni, con l’eccezione di Italia Viva. Questo voto segna un importante momento politico, confermando la posizione solida della ministra all’interno dell’attuale esecutivo.

La maggioranza si mostra compatta dopo che ieri aveva respinto la mozione di sfiducia contro il Ministro Matteo Salvini.

Nonostante la sua assenza dall’Aula di Montecitorio, dovuta a impegni istituzionali connessi al suo ruolo di governo, la ministra Santanchè ha ricevuto un sostegno trasversale, dimostrazione della fiducia riposta nel suo operato e nelle politiche implementate per il turismo, settore chiave per l’economia italiana.

Questo episodio non solo riflette la solidità della maggioranza a sostegno del governo ma anche la capacità dell’esecutivo di superare momenti di confronto intenso all’interno dell’istituzione parlamentare, continuando a lavorare per il bene del Paese. La risposta dell’Aula conferma dunque il sostegno alla ministra Santanchè e al suo programma di lavoro, considerato essenziale per il rilancio e lo sviluppo del turismo in Italia.