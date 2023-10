ANVUR APPROVA IL BANDO DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA RICERCA, L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE

Roma 31 Ottobre 2023 – Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca ha approvato il Bando che regola lo svolgimento della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2020-2024. Ne dà notizia il Presidente dell’Anvur, Prof. Antonio Felice Uricchio, che sottolinea come “La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), giunta alla sua quarta edizione, è un fondamentale strumento per promuovere e stimolare la qualità delle attività di ricerca nel Paese e migliorare le scelte compiute dalle Istituzioni nel reclutamento dei ricercatori e nelle progressioni di carriera”. Nella predisposizione del nuovo Bando, che introduce alcune significative novità, si è tenuto conto, non solo del dibattito in corso a livello internazionale sulla riforma della valutazione della ricerca per rendere operative le Linee Guida che il Ministro dell’Università della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha adottato con il Decreto del 1° agosto 2023, ma anche delle numerose sollecitazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica che ha coinvolto la comunità scientifica, le istituzioni e i principali portatori di interesse. Il Ministro Anna Maria Bernini sottolinea come “Il Bando viene pubblicato in anticipo di un anno rispetto a quanto avvenuto in passato e prima della fine del periodo di valutazione. Un aspetto di particolare importanza che consente alle Istituzioni valutate di conoscere per tempo i criteri che guideranno la valutazione stessa. Tra le più importanti novità sono da segnalare le regole alla base della valutazione, che prevedono anche un ampliamento della tipologia di prodotti presi in considerazione”. La Vicepresidente dell’ANVUR e Delegata alla valutazione della ricerca, prof.ssa Alessandra Celletti, sottolinea invece come “Dopo la precedente edizione della VQR 2015-2019, con questo nuovo Bando VQR, si consolida e cresce l’attenzione alla valutazione delle attività di valorizzazione della conoscenza, alla capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali e alla valorizzazione delle infrastrutture di ricerca nazionali”. Questo Bando, che riguarderà quasi 200.000 prodotti della ricerca, circa 1.000 casi di studio per la valorizzazione della conoscenza e i progetti competitivi internazionali che le Università italiane si sono aggiudicate nel periodo 2020-2024, si avvierà all’inizio del 2025. Il Ministro Bernini conclude sottolineando come “questo Bando migliora anche la valutazione dei dottorati di ricerca, sui quali stiamo concentrando i nostri sforzi”.