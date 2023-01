VOLOTEA PRENDE QUOTA IN ITALIA: NEL 2022 IL VETTORE HA INCREMENTATO LA SUA OFFERTA DEL 53% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE, TRASPORTANDO 4 MILIONI DI PASSEGGERI

Pubblicità

Il vettore, l’anno scorso, è sceso in pista in Italia con un’offerta complessiva di 169 rotte,

88 delle quali in esclusiva

Il focus della compagnia durante il 2022 si è concentrato sulle rotte domestiche e su quelle dedicate ai collegamenti per le isole, rispettivamente pari al 72% e all’83% dell’intera programmazione

Con la gestione di 4 rotte della continuità territoriale,

Volotea ha dimostrato particolare attenzione alle esigenze di viaggio delle comunità sarde

Barcellona, 31 gennaio 2023 – Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha diffuso oggi i risultati raggiunti nel 2022, che attestano ottime performance operative in Italia. Il vettore è sceso in pista nel Belpaese con un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita, pari a un incremento del 21% rispetto al 2019 e del 53% rispetto al 2021. La compagnia, che nel 2022 ha operato circa 28 mila voli, ha trasportato a livello nazionale 4 milioni di passeggeri, con una crescita del 54% rispetto ai 2,6 milioni dell’anno precedente.

Durante il 2022, la strategia della compagnia si è concentrata su un’offerta prevalentemente domestica (pari al 72% dei suoi collegamenti) e con uno specifico focus sui collegamenti da e per le isole (83% dell’offerta totale). La low cost, infatti, oltre ai collaudati collegamenti da e per le più importanti isole italiane, ha gestito con successo i collegamenti in regime di continuità tra gli scali di Cagliari e Olbia e Roma Fiumicino e Milano Linate, assicurando collegamenti puntuali e affidabili alle comunità locali sarde. Sempre nel 2022, Volotea ha annunciato l’apertura della sua nuova base in Italia, a Firenze, grazie alla quale si concretizzeranno numerose opportunità lavorative dirette e indirette, a supporto del tessuto economico locale.

L’offerta complessiva Volotea per lo scorso anno, articolata in 169 rotte, 88 delle quali in esclusiva, ha consentito alla compagnia di incrementare notevolmente il numero di passeggeri trasportati durante l’anno e di totalizzare un load factor dell’84%.

“Abbiamo chiuso il 2022 sotto il segno della crescita e del successo! Siamo orgogliosi di aver guadagnato la fiducia di un numero sempre maggiore di passeggeri e di aver concretizzato una serie di investimenti a supporto del territorio italiano. L’anno scorso, abbiamo annunciato l’apertura della nostra settima base operativa a Firenze, che ci consentirà di offrire un numero ancora maggiore di collegamenti da e per la Toscana, massimizzando i flussi turistici incoming. Allo stesso tempo abbiamo dato prova di grande professionalità, gestendo con puntualità e precisione 4 rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna. Collegamenti che ci vedono nuovamente impegnati, anche per il 2023 e senza compensazioni economiche, sulla tratta Olbia – Roma Fiumicino. L’Italia continua a ricoprire un ruolo molto importante nelle nostre strategie di crescita e il nostro obiettivo è di continuare a offrire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri” – ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Risultati Volotea per il 2022 in Italia:

Voli operati: 28.000 (+21% vs. 2019 / +52% vs. 2021)

Passeggeri trasportati: 4 milioni

Numero rotte operate: 169, 88 delle quali esclusive

Load Factor: 84%